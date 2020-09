Popravek: Telekom Slovenije v zadnjih 12 mesecih ni imel izgube

V četrtek, 27. avgusta 2020, je bil v Delu (tiskana izdaja in splet) objavljen članek z naslovom Cene večine delnic so razmeroma visoke, v katerem je novinar med drugim zapisal, da Telekom Slovenije »zadnjih 12 mesecev tolče izgubo«. Navedeno ne drži. V letu 2019 je družba Telekom Slovenije dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki EBITDA v višini 175,5 milijona evrov, čisti poslovni izid pa v višini 585.000 evrov. V prvi polovici letošnjega leta pa je družba Telekom Slovenije dosegla EBITDA v višini 96,0 milijona evrov, čisti poslovni izid pa v višini 15,2 milijona evrov.Katarina Prešeren, ...