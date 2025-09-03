Popuščanje Kitajski ne bo pomagalo Indiji v boju proti Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Leta 2020 so kitajski prikriti posegi na indijsko himalajsko obmejno območje povzročili smrtonosne spopade in dolgotrajen vojaški spopad, ki je skorajda prerasel v vojno.

Po petih letih mejna kriza ostaja večinoma nerešena, vendar je indijski premier Narendra Modi odpotoval na Kitajsko v očitnem prizadevanju za zmanjšanje trenj – ravno v času, ko se Indija spoprijema s kazenskimi carinami, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump. Toda nedavna zgodovina ponuja ostro opozorilo: zaupanje Kitajski je nevarna pot.

Vsekakor je mogoče razumeti Modijeve motive za prizadevanje za otoplitev diplomatskih odnosov s Kitajsko. Odnosi med ZDA in Indijo, ki so bili nekoč predstavljeni kot temelj ameriške strategije za zagotavljanje »svobodnega in odprtega indo-pacifiškega območja«, so v tem stoletju padli na najnižjo točko. Padec se je začel v zadnjih letih predsednikovanja Joeja Bidna, vendar se je pod Trumpom, ki je carine na ameriški uvoz iz Indije zvišal na 50 odstotkov, hitro pospešil.