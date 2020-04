Poraba nafte se je zmanjšala na raven pred 25 leti

Organizacija držav izvoznic nafte Opec in še nekaterih drugih večjih proizvajalk nafte so sklenili zgodovinski sporazum in bodo obseg načrpane nafte zmanjšali za 9,7 milijona 159-litrskih sodov na dan. Dogovor velja za maj in junij, vključuje pa tudi dogovor o nižjem črpanju v letih 2021 in 2022. To je zgodovinska poteza, saj bo svetovna proizvodnja nafte s tem nižja za kar deset odstotkov.Proizvodnja bo med julijem in decembrom letos zmanjšana za osem milijonov sodov, med januarjem 2021 in julijem 2022 pa za še dodatnih šest milijonov sodov, a glede tega je še veliko nejasnosti. Z zmanjšanjem črpanja želi tako imenovani ...