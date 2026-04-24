    Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

    Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
    Bugatti tourbillon je super model znamk Bugatti, predstavili so ga leta 2024, pri hibridizaciji pogona je sodeloval Rimac. FOTO: Bugatti
    Gašper Boncelj
    24. 4. 2026 | 13:40
    3:15
    Porsche bo prodal 45-odstotni delež v Bugatti Rimacu, skupnem podjetju, ki skrbi za kultno znamko Bugatti, ter 20-odstotni delež v hrvaški skupini Rimac, in sicer skupini vlagateljev HOF Capital, med katerimi naj bi bila najpomembnejša ameriška finančna družba Blue Five Capital.

    »Z ustanovitvijo skupnega podjetja Bugatti Rimac s skupino Rimac smo uspešno postavili temelje za prihodnost Bugattija,« je dejal izvršni direktor Porscheja Michael Leiters ter dodal, da se s prodajo deleža osredotočajo na njihovo osnovno dejavnost.

    Porsche: Dragulj, ki se ne sveti več močno

    Porsche je z Rimcem sodeloval že veliko prej, podjetje Bugatti Rimac so skupaj ustanovili leta 2012. Bugatti – vedno imajo v ponudbi le en superšportni model, trenutno je to hibridno gnani bugatti tourbillon, ročno ga izdelujejo v Molsheimu v Franciji – je bil sicer že prej pod okriljem skupine Volkswagen, katere del je Porsche.

    Znano je, da Porscheju po letih rekordnih dobičkov in najvišje marže v avtomobilski marži v zadnjih letih ne cvetijo rože, predvsem zaradi ameriških carin in padca prodaje na Kitajskem. Michael Leiters, ki je na začetku leta prevzel mesto izvršnega direktorja, mora zmanjšati stroške in sprosti kapital. Rimac je sicer že lani novembra objavil, da se pogovarja s Porschejem o strukturi skupnega podjetja, zdaj so ta dogovor, torej umik Porscheja, dosegli.

    Po dolgih letih novi bugatti

    »Porsche je bil ključni partner in globoko smo hvaležni za njihovo vlogo pri ustanovitvi Bugatti Rimac. Z močnimi temelji, ki jih je zagotovila njihova podpora, imamo zdaj strukturo, ki nam omogoča še hitrejše uresničevanje naše dolgoročne vizije. Veselimo se sodelovanja z našimi novimi partnerji,« je dejal Mate Rimac.

    O vrednosti posla uradno ne govorijo

    Skupina Rimac naj bi prevzela nadzor nad podjetjem Bugatti Rimac in sklenila strateško partnerstvo z Blue Five Capital in HOF Capital, »da bi podprla njegovo nadaljnjo rast«, ko bo posel zaključen, je v izjavi po navedbi Reutersa sporočil Blue Five Capital.

    O vrednosti posla ne govorijo, Jutarnji list navaja neimenovane poslovne vire, po katerih naj bi bila celotna transakcija vredna približno milijardo evrov. Če se transakcija uresniči, se skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja. V tistih časih ekspanzije je bil po Bentleyju in Lamborghiniju to vrhunec takratne nakupovalne strategije največjega evropske avtomobilske skupine

    Blue Five Capital, ki je bil ustanovljen novembra leta 2024, po pisanju Reutersa deluje v Perzijskem zalivu, v Londonu in Pekingu ter ponuja zasebni kapital, nepremičnine, infrastrukturo in finančne produkte.

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razredni sovražnik Stevo

    Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
    Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ekskluzivno

    Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

    Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Telekomunikacije

    Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

    Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Albin Pibernik, pilot in eden najmlajših partizanov

    Pri enajstih letih je postal sirota. Bil je priča številnim zgodovinskim dogodkom. Prvi let z letalom je opravil pri 16 letih.
    24. 4. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka, v čevapčičih odkrili žveplov dioksid

    Uprava za varno hrano je pred prazniki odpoklicala tudi krekerje.
    24. 4. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Pokal EHF

    Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

    Celje Pivovarna Laško jutri v polfinalu pokala EHF z močnim Ohridom. Spopad mladosti in izkušenj tudi v znamenju Edija Kokšarova.
    Peter Zalokar 24. 4. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Sezona se bliža

    Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

    Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po podatkih na portalu Camping.info stane od 14,38 in 41,26 evra.
    24. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

    Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
    Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Pokal EHF

    Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

    Celje Pivovarna Laško jutri v polfinalu pokala EHF z močnim Ohridom. Spopad mladosti in izkušenj tudi v znamenju Edija Kokšarova.
    Peter Zalokar 24. 4. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Sezona se bliža

    Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

    Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po podatkih na portalu Camping.info stane od 14,38 in 41,26 evra.
    24. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

    Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
    Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Se bodo cene znižale?

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več

