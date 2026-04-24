Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

Porsche bo prodal 45-odstotni delež v Bugatti Rimacu, skupnem podjetju, ki skrbi za kultno znamko Bugatti, ter 20-odstotni delež v hrvaški skupini Rimac, in sicer skupini vlagateljev HOF Capital, med katerimi naj bi bila najpomembnejša ameriška finančna družba Blue Five Capital.

»Z ustanovitvijo skupnega podjetja Bugatti Rimac s skupino Rimac smo uspešno postavili temelje za prihodnost Bugattija,« je dejal izvršni direktor Porscheja Michael Leiters ter dodal, da se s prodajo deleža osredotočajo na njihovo osnovno dejavnost.

Porsche je z Rimcem sodeloval že veliko prej, podjetje Bugatti Rimac so skupaj ustanovili leta 2012. Bugatti – vedno imajo v ponudbi le en superšportni model, trenutno je to hibridno gnani bugatti tourbillon, ročno ga izdelujejo v Molsheimu v Franciji – je bil sicer že prej pod okriljem skupine Volkswagen, katere del je Porsche.

Znano je, da Porscheju po letih rekordnih dobičkov in najvišje marže v avtomobilski marži v zadnjih letih ne cvetijo rože, predvsem zaradi ameriških carin in padca prodaje na Kitajskem. Michael Leiters, ki je na začetku leta prevzel mesto izvršnega direktorja, mora zmanjšati stroške in sprosti kapital. Rimac je sicer že lani novembra objavil, da se pogovarja s Porschejem o strukturi skupnega podjetja, zdaj so ta dogovor, torej umik Porscheja, dosegli.

»Porsche je bil ključni partner in globoko smo hvaležni za njihovo vlogo pri ustanovitvi Bugatti Rimac. Z močnimi temelji, ki jih je zagotovila njihova podpora, imamo zdaj strukturo, ki nam omogoča še hitrejše uresničevanje naše dolgoročne vizije. Veselimo se sodelovanja z našimi novimi partnerji,« je dejal Mate Rimac.

O vrednosti posla uradno ne govorijo

Skupina Rimac naj bi prevzela nadzor nad podjetjem Bugatti Rimac in sklenila strateško partnerstvo z Blue Five Capital in HOF Capital, »da bi podprla njegovo nadaljnjo rast«, ko bo posel zaključen, je v izjavi po navedbi Reutersa sporočil Blue Five Capital.

O vrednosti posla ne govorijo, Jutarnji list navaja neimenovane poslovne vire, po katerih naj bi bila celotna transakcija vredna približno milijardo evrov. Če se transakcija uresniči, se skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja. V tistih časih ekspanzije je bil po Bentleyju in Lamborghiniju to vrhunec takratne nakupovalne strategije največjega evropske avtomobilske skupine

Blue Five Capital, ki je bil ustanovljen novembra leta 2024, po pisanju Reutersa deluje v Perzijskem zalivu, v Londonu in Pekingu ter ponuja zasebni kapital, nepremičnine, infrastrukturo in finančne produkte.