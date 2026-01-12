Poskusimo se poenotiti o gospodarski politiki. Recept zanjo imamo

Vsi se moramo zrelo zavedati tega trenutka, ko so razmere v svetu, Evropi in doma povsem drugačne kot pred nekaj leti. Strniti moramo vrste, si postaviti jasne cilje in sistematično delati na področjih, kjer imamo konkurenčne prednosti in razvojne priložnosti, ugotavlja Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Ta organizacija danes praznuje 175 let. Vesna Nahtigal je v intervjuju spregovorila o razvojnih vprašanjih Slovenije, pa tudi o aktualnem politično-gospodarskem dogajanju.