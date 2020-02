Poslanci o Petrolovih poslih v Rusiji

Obetavni posli

Tomažž Berločnik Foto Blažž Samec

Komisija za nadzor javnih financ, ki jo vodi(SDS), bo danes na nujni seji obravnavala javnofinančne in druge posledice sklenitve memoranduma med Petrolom in rusko družbo PJSC T Plus . Komisija navaja, da je ruska družba na seznamu družb, proti katerim so ameriške oblasti uvedle sankcije, iz Petrola pa so danes sporočili, da družba ni uvrščena na slovensko ali evropsko sankcijsko listo.Petrol je 11. septembra lani v okviru vladnega obiska v Rusiji z družbo PJSC T Plus podpisal nezavezujoč memorandum, pogodbeni stranki pa sta se po pojasnilu Petrola dogovorili, da bosta proučili možnosti morebitnega medsebojnega poslovnega sodelovanja na področju optimizacije toplovodnih sistemov v lasti oziroma upravljanju PJSC T Plus. »Pred sklenitvijo zgoraj navedenega memoranduma je Petrol preveril družbo PJSC T Plus in tudi njene družbenike. Ugotovilo se je, da nihče od njih ni uvrščen na slovensko ali evropsko sankcijsko listo,« so pojasnili v Petrolu. Do konkretnega posla oziroma morebitne sklenitve pogodbe o izvedbi posla ni prišlo, še pravijo družbi.Kot smo že poročali, je Petrol ob obisku slovenske delegacije v Moskvi sklenil dva posla: sodeloval naj bi pri projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v ruskem mestu Iževsk, z družbo Schneider Electric Rusija pa bo Petrol vzpostavil specializirano programsko opremo in informacijsko podporo avtomatiziranemu nadzornemu sistemu za dobavo toplote v Jekaterinburgu. Gre za prvi posel na ruskem trgu.»S Schneider Electricom že sodelujemo, in ker je ruska vlada sklenila, da je treba povečati učinkovitost na daljinskih ogrevanjih, smo videli priložnost in začeli razvijati sodelovanje s T plus grupo, ki upravlja več kot 40 koncesij v mestih, med njimi tudi Iževsk in Jekaterinburg, s katerima začenjamo prva dva projekta. V primeru uspešnosti projektov, o čemer ne dvomim, imamo že podpisan protokol, da bomo to izvedli za vseh 45 mest. Imamo srečo, da imamo to znanje, ki bo po naših ocenah s stalnim razvojem prednost še nekaj let, in v tem času si moramo zagotoviti čim več strateških pogodb,« j e v pogovoru za Delo jeseni povedal zdaj že nekdanji šef Petrola. Oba projekta sta vredna med 2,5 in 3 milijoni evrov, celoten projekt teh 45 mest pa je po njegovih navedbah vreden okoli 70 milijonov evrov.Skupina T plus je eno od največjih zasebnih podjetij za ogrevanje in proizvodnjo električne energije in je del družbe Renova Group, katere lastnik je oligarh. Zoper njiju so ZDA aprila 2018 uvedle sankcije in zamrznile tudi Vekselbergovo premoženje. Vekselberg je zato, da bi izpodbijal sankcije znižal tudi prevladujoče deleže v nekaterih družbah, med njimi tudi v T plus.