Poslanci so ponoči potrdili prvi paket ukrepov

Državni zbor je ponoči sprejel prvi paket interventnih zakonov. Z amandmajem so omogočili odlog plačila posojil tudi fizičnim osebam.Poslanci so zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev sprejeli soglasno. Posojilojemalci, ki zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, bodo lahko na svojo banko naslovili vlogo za odlog odplačevanja posojila.Sprejeli so tudi druge interventne zakone. O njih smo podrobneje pisali v prispevku Prvi paket nujnih ukrepov v državnem zboru.