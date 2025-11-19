  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Poslanci so potrdili državna proračuna z novo rekordno porabo

    Poraba se bo leta 2026 povzpela na 17,7 milijarde evrov in nato leta 2027 presegla 18 milijard evrov.
    Državni zbor je danes potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Državni zbor je danes potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti. FOTO: Jože Suhadolnik
    N. G., STA
    19. 11. 2025 | 11:54
    19. 11. 2025 | 12:02
    2:42
    A+A-

    Državni zbor je danes potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti. Poraba se bo leta 2026 povzpela na 17,7 milijarde evrov in nato leta 2027 presegla 18 milijard evrov. Vlada je ob proračunskih prioritetah zasledovala tudi cilj vzdržnosti javnih financ, primanjkljaj bo v obeh letih znašal 2,1 milijarde evrov.

    Proračun za leto 2026 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa je DZ potrdil nekaj sprememb. Finančni minister Klemen Boštjančič je v torek povedal, da se odhodki zvišujejo za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov, pri čemer je to rast pojasnil z rastjo stroškov, predvsem stroškov dela, pa tudi transferjev v pokojninsko in zdravstveno blagajno, sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb v linijskem prometu ter nadomestila Termoelektrarni Šoštanj. Povečujejo se tudi obrambni izdatki.

    Medtem je vlada pričakovanja glede prihodkov nekoliko znižala. Teh naj bi se prihodnje leto v proračun steklo za 15,6 milijarde evrov, kar je 2,1 odstotka manj od prejšnjih načrtov. Boštjančič je pojasnil, da vlada načrtuje nekaj manjše prilive od davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in davka na dodano vrednost. Slednjega bo pobranega manj zaradi pričakovanih nižjih prihodkov od obdavčitve uvoza in manjše zasebne potrošnje.

    image_alt
    Zaradi rasti javne porabe počasnejše nižanje zadolženosti Slovenije

    Boštjančič je poudaril, da čeprav proračuna predvidevata primanjkljaj skoraj tri odstotke BDP, je ob sledenju razvojnim prioritetam vlade pred očmi vzdržnost javnih financ.

    Poročali smo, da evropska komisija ocenjuje, da se bo tako imenovani strukturni primanjkljaj, torej okleščen za enkratne vplive, postopno zviševal in leta 2027 dosegel tri odstotke BDP.

    Na to opozarja tudi fiskalni svet. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je v parlamentu opozoril, da se fiskalna politika vse bolj odmika od poti, začrtane v srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu, s katerim se je država zavezala k postopni konsolidaciji, ki bi zagotovila vzdržne javne finance.

    Več iz teme

    Klemen Boštjančičproračunfiskalni svetjavne financedržavni proračun

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina carine

    Obseg spletnih nakupov nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Poslanci so potrdili državna proračuna z novo rekordno porabo

    Poraba se bo leta 2026 povzpela na 17,7 milijarde evrov in nato leta 2027 presegla 18 milijard evrov.
    19. 11. 2025 | 11:54
    Preberite več
