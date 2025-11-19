Poslanci so potrdili državna proračuna z novo rekordno porabo

Državni zbor je danes potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti. Poraba se bo leta 2026 povzpela na 17,7 milijarde evrov in nato leta 2027 presegla 18 milijard evrov. Vlada je ob proračunskih prioritetah zasledovala tudi cilj vzdržnosti javnih financ, primanjkljaj bo v obeh letih znašal 2,1 milijarde evrov.

Proračun za leto 2026 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa je DZ potrdil nekaj sprememb. Finančni minister Klemen Boštjančič je v torek povedal, da se odhodki zvišujejo za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov, pri čemer je to rast pojasnil z rastjo stroškov, predvsem stroškov dela, pa tudi transferjev v pokojninsko in zdravstveno blagajno, sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb v linijskem prometu ter nadomestila Termoelektrarni Šoštanj. Povečujejo se tudi obrambni izdatki.

Medtem je vlada pričakovanja glede prihodkov nekoliko znižala. Teh naj bi se prihodnje leto v proračun steklo za 15,6 milijarde evrov, kar je 2,1 odstotka manj od prejšnjih načrtov. Boštjančič je pojasnil, da vlada načrtuje nekaj manjše prilive od davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in davka na dodano vrednost. Slednjega bo pobranega manj zaradi pričakovanih nižjih prihodkov od obdavčitve uvoza in manjše zasebne potrošnje.

Boštjančič je poudaril, da čeprav proračuna predvidevata primanjkljaj skoraj tri odstotke BDP, je ob sledenju razvojnim prioritetam vlade pred očmi vzdržnost javnih financ.

Poročali smo, da evropska komisija ocenjuje, da se bo tako imenovani strukturni primanjkljaj, torej okleščen za enkratne vplive, postopno zviševal in leta 2027 dosegel tri odstotke BDP.

Na to opozarja tudi fiskalni svet. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je v parlamentu opozoril, da se fiskalna politika vse bolj odmika od poti, začrtane v srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu, s katerim se je država zavezala k postopni konsolidaciji, ki bi zagotovila vzdržne javne finance.