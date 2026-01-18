Posledice napovedanih carin: Podjetja bodo pospešila izvoz v ZDA

Napoved dviga carinskih stopenj za osem evropskih držav je nepričakovan zasuk na področju trgovinske menjave, komentira glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.
Učinki sporazuma EU-Mercosur na Slovenijo bodo predvsem posredni in bodo zmerno pozitivni, komentira Bojan Ivanc. FOTO: Jože Suhadolnik
Napoved dviga carinskih stopenj za osem evropskih držav je nepričakovan zasuk na področju trgovinske menjave, komentira glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc. Ta v pogovoru za Delo komentira gospodarske posledice Trumpovih groženj
