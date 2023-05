Posledice nemške recesije v Sloveniji čez pol leta

»Novi podatki za Nemčijo niso presenečenje. Pretekla covid recesija, ki se je začela s težavami v dobaviteljskih verigah in se je blažila z velikimi državnimi subvencijami, se v bistvu še ni končala. Hkrati pa je ruska vojna v Ukrajini povzročila nove šoke, energetske in tudi obrestne,« ocenjuje Sibil Svilan, nekdanji predsednik uprave SID banke in dober poznavalec mednarodne ekonomije.

Položaj v 2022 se je po njegovi oceni nekoliko ublažil z vojno pomočjo Ukrajini in proizvodnjo v Evropi, merjeno v večdesetmilijardnih zneskih. To in nove subvencije države za energijo itd. so nekako zamaknili pojavljanje te recesije, tako za podjetja kot za gospodarstvo. To velja za večino evropskih držav, zlasti pa za Nemčijo, ki je ključna za evropsko gospodarstvo.

Recesija v Nemčiji je sicer »povezana še z eno vsebino, s koncem stare 30-letne nemške politike do Rusije. Zastopala sta jo kanclerja Schröder in Merklova, ki sta želela Rusijo ekonomsko vezati na Evropo, z izmenjavo industrijske proizvodnje in energije. Na ta način sta želela določiti smer Evrope v prihodnje. Rusija je za Nemčijo bila izredno pomemben trg. Zato prestrukturiranje, ki se zdaj dogaja, ni enostavno za nemška podjetja. Veliko jih ima težave, rast insolvenčnih postopkov v Nemčiji pa je zelo visoka,« pravi Svilan.

Negotovost se je preselila tudi v strah potrošnikov zaradi visoke inflacije in obrestnih mer. Obnašanje nemških potrošnikov se je bistveno spremenilo in prispevalo k padcu notranje potrošnje in BDP. To je povzročilo sicer že prej predvideno recesijo.

Za Nemčijo je »zelo neugoden tudi razvoj dogodkov na kitajskem trgu, zlasti glede zahtev ZDA v okviru skupine G7. Nemški gospodarstveniki v avtomobilski industriji, Siemensu itd. opozarjajo, kako pomemben je kitajski trg za Nemčijo. Ko upoštevate vse to, dobite odgovor, zakaj je Nemčija in del Evrope v recesiji, ki bo trajala še nekaj časa, šoki v gospodarstvu pa so tudi že nekaj časa prisotni,« poudarja Svilan.

Slovensko gospodarstvo bo »to recesijo kot vedno čutilo z zamikom šest do devet mesecev. Torej proti koncu leta in v letu 2024. Kot vemo, z Nemčijo opravimo 25 odstotkov izvoza in gospodarske menjave. Tu bo kar nekaj težav, ki jih mogoče v tem času, ko smo zasedeni z vojno, pozabljamo. Imamo visoko inflacijo, ki jo moramo meriti individualno in ne povprečno, in presega dvoštevilčno rast. Ljudi, ki to občutijo, je vedno več. Taki šoki, kot so podražitve, bodo povzročili tudi druge težave v gospodarstvu, opozarja Svilan.

A hkrati poudarja tudi novo priložnost. »V globalnih krizah in spremembah dobaviteljskih verig iz globalnih v lokalne, kar se dogaja, lahko slovensko gospodarstvo najde nov prostor. Recimo tako, da bo zlasti za nemško proizvodnjo in gospodarstvo pridobilo več naročil. Tu bo treba zelo hitro reagirati, ker bo konkurenca velika. Zato je zdaj potreben zelo hiter in jasen akcijski program vlade, gospodarske in obrtne zbornice, pa tudi bank, poudarja sogovornik in dodaja, da bo nujen tak premik v naši izvozni strategiji. S tem bi zagotovili, da bi se posledice te recesije, ki se bodo v prihodnjem letu pojavile tudi v Sloveniji, ublažile. Naša država pa bi s tem našla tudi novo usmeritev na globalnih strateških položajih, saj slovensko gospodarstvo in izvozniki ne bodo več mogli delati na star način,« sklene Svilan.