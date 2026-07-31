Poslovanje Sija se izboljšuje, a izguba ostaja visoka

Skupina Sij je v prvem polletju letos po izrazito zahtevni drugi polovici lanskega leta zabeležila postopno izboljšanje poslovnih trendov, vendar je še vedno poslovala z visoko izgubo, tako da se rezultati niso vrnili na primerljivega lasnko obdobje in terjajo nadaljnje prestrukturiranje družbe. To se nanaša tako na poslovno prestrukturiranje kot na iskanje strateškega lastnika.

Skupina je v prvem polletju letos ustvarila 492 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To je 26 milijonov manj kot v prvem polletju lani in 80 milijonov evrov več kot v drugem polletju lani. Podoben trend se odraža tudi pri prilagojeni EBITDA, ki je v prvem polletju znašal 19,4 milijona evrov. »V primerjavi z drugim polletjem 2025, ko je bila negativna v višini 10,2 milijona evrov, to pomeni obrat v poslovanju in izboljšanje operativne dobičkonosnosti. Kljub temu prilagojena EBITDA še ostaja nekoliko pod ravnjo iz prvega polletja 2025, ko je znašala 20,5 milijona evrov,« pravijo v jeklarski družbi.

Pozitivno previdni

Čista izguba je v prvem polletju letos znašala 37,9 milijona evrov. Bila je pol nižja kot v drugem polletju lani, a višja kot v prvem polletju lani, ko je znašala 23,8 milijona evrov. Na letošnjo izgubo so poleg nadalje zahtevnih razmer v poslovanju pomembno vplivali tudi višji neto stroški financiranja, ki so v prvi polovici leta znašali 20,2 milijona evrov, ter ostali stroški, med katerimi so odpravnine zaposlenim in stroški prestrukturiranja, pojanjujejo v družbi.

»Po zelo zahtevni drugi polovici leta 2025, ko so bile razmere v evropski jeklarski industriji in pritiski na poslovanje Skupine Sij najizrazitejši doslej, v prvem polletju 2026 zaznavamo postopno izboljšanje ključnih kazalnikov iz poslovanja. Prihodki od prodaje, prilagojena EBITDA in EBIT kažejo pozitiven premik glede na predhodno polletje, kar potrjuje, da se poslovanje nekoliko stabilizira. Ob tem ostajamo previdni: rezultati so še vedno pod ravnmi iz prvega polletja 2025, razmere na trgih ostajajo zahtevne, zato ostajamo osredotočeni na ukrepe v okviru preobrazbe našega poslovanja za postopno okrevanje̶ vzpostavitev dolgoročne konkurenčnosti in odpornosti skupine Sij ter vstop strateškega partnerja,« je ob objavi rezultatov povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje Kristijan Bauer.

Bolj vitko poslovanje

V jeklarski skupini napovedujejo nadaljnje prestrukturiranje družbe, s katero nameravajo preiti na novi poslovni model po verigah vrednosti, bolj vitko organiziranost ter okrepiti ključne poslovne procese. Poleg lastnih aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti računajo tudi na ukrepe Evropske unije in Slovenije.

Julija so namreč v Evropski uniji začeli veljati strožji trgovinski ukrepi za uvoz jekla, ki znižujejo obseg brezcarinskih kvot in zvišujejo dajatve za presežene količine, od začetka leta pa je v uporabi tudi mehanizem CBAM za ogljično prilagoditev na mejah, namenjen vzpostavljanju bolj primerljivih pogojev med evropskimi proizvajalci in uvozniki iz okolij z manj strogimi podnebnimi pravili. Energetski stroški ostajajo eden ključnih izzivov evropske jeklarske industrije, zato sta se največji Sijevi družbi - Acroni in Metal Ravne prijavili tudi na slovenski razpis za dodelitev spodbud za cenejšo električno energijo za elektrointenzivna podjetja, ki se je zaključil pred nekaj dnevi.