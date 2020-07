Poslovanje skupine Gen-I občutno nad pričakovanji

Naša prihodnost bo zelena in digitalna Preberite še:

Krizo pričakali v dobri finančni kondiciji

Ljubljana – Skupina Gen-I je letošnje prvo polletje sklenila z 11,1 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je za 20 odstotkov nad poslovnim načrtom. Obenem je izdala za še 25 milijonov evrov komercialnih zapisov in s tem dodatno okrepila svojo finančno pozicijo. »Uspešnost Gen-I je bila prepoznana tudi pri investitorjih, ki so svoje zaupanje potrdili z občutnim presežkom vpisa nove izdaje komercialnih zapisov v višini več kot 40 milijonov evrov,« je poudaril, predsednik uprave GEN-I.V prvem polletju so tudi prodali za 65 TWh električne energije in plina, prodajo sončnih elektrarn za samopreskrbo pa povečali za več kot 50 odstotkov glede na isto obdobje v letu 2019. Sončne elektrarne Gen-I Sonce so postavljene v 90 odstotkov vseh slovenskih občin, z njimi pa so od januarja 2017 do marca 2020 zmanjšali količino izpustov CO2 za več kot 6700 ton, navajajo v sporočilu za javnost.Kot je v nedavnem intervjuju za Delo pojasnil Robert Golob , so ob začetku, leta 2016, postavili 30 individualnih sončnih elektrarn po Sloveniji, ob teh pa se jih je postavilo še okoli 30 v zasebni iniciativi. Lani se je po neuradnih podatkih postavilo že več kot 2500 elektrarn. Gen-I je bil ves čas ne samo promotor tega razvoja, ampak tudi daleč največji ponudnik celovite storitve za gradnjo sončnih elektrarn za individualno samopreskrbo. Samo lani so jih priključili na omrežje okoli 600, letos pa bi se radi približali številki tisoč. Ozaveščenost se povečuje, tudi zaradi pozitivnih praks, ki jih ljudje vidijo, pravi Golob.Sicer pa je bila letos februarja hčerinska družba Gen-I, Sonce Dooel Skopje uspešna na razpisu za gradnjo prve večje sončne elektrarne v Severni Makedoniji. Ta razpis, kot pravi Golob, je pomembna prelomnica pri njihovem delovanju na področju obnovljivih virov, ker so prvič tudi sami investitorji – ne samo gradijo elektrarne, ampak vanje investirajo in ostajajo lastniki. Hkrati je to elektrarna, ki ni na strehi, ampak je največja sončna elektrarna za prodajo elektrike na trgu na debelo.Koronakrizo je skupina Gen-I pričakala v zelo dobri finančni kondiciji: nizko zadolžena, portfeljsko diverzificirana in s poslovnim modelom, ki dopušča fleksibilnost in hitro odzivnost. Skupina je do konca junija 2020 prodala za 65 TWh električne energije in plina, tako fizičnih kot finančnih pogodb, kar predstavlja skoraj 80 odstotkov realizacije v letu 2019. To je dosegla s trgovanjem v več kot 20 državah ter s strateškim usmerjanjem v trgovanje na zahodnih trgih, poleg tega se dodatno usmerja v povečevanje aktivnosti na evropskem plinskem trgu. »Ocenjujemo, da bo leto 2020 količinsko rekordno in bo preseglo predhodno leto za vsaj 25 odstotkov ter se na letni ravni približalo 100 TWh prodane električne energije in plina.«Gen-I je s skoraj 25-odstotnim tržnim deležem z naskokom največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, v prvi polovici leta pa je število svojih odjemalcev povečal za skoraj osem odstotkov, saj je pridobil več kot 12.000 novih kupcev. S tem dodatno potrjuje, da Slovenci najraje zaupajo preskrbo električne energije najbolj zaupanja vrednemu dobavitelju. Kot ob tem navaja Robert Golob, njihov uspeh temelji na pametnem poslovanju, razvoju novih produktov, usmeritvi v odjemalce, zeleni tehnologiji prihodnosti in premišljeni strategiji, ki omogočajo prilagajanje tudi nepredvidenim spremembam, kot je trenutna epidemija koronavirusa in njene posledice.