  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    FOTO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica
    Galerija
    FOTO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica
    Promo Delo
    3. 9. 2025 | 15:01
    3. 9. 2025 | 15:01
    8:23
    A+A-

    Nemčija slovi kot ena najprivlačnejših poslovnih destinacij za slovenska podjetja, vendar je lahko nemška davčna zakonodaja kar velik zalogaj za marsikatero tuje podjetje.

    Kljub postopnemu usklajevanju zakonodaj med državami članicami EU se slovenski davčni sistem še vedno pomembno razlikuje od nemškega. V praksi se pogosto zgodi, da podjetja začnejo dejavnost, še preden podrobneje preverijo tamkajšnje predpise – posledice pa so lahko katastrofalne in privedejo do večjih izgub kot dobička.

    Registracija in pridobitev nemške davčne številke

    Pred začetkom poslovanja na nemškem trgu je ključno, da podjetje – glede na naravo svojih dejavnosti – preveri, ali se mora registrirati za namene DDV in pridobiti nemško davčno številko.

    Med najpogostejšimi primeri, ki zahtevajo vključitev v nemški davčni sistem, je uporaba konsignacijskega skladišča v Nemčiji. To še posebej velja za spletne trgovce in uvoznike blaga, ki blago pripeljejo neposredno v Nemčijo – na primer prek pristanišča v Hamburgu – in ga nato prodajajo končnim kupcem v Nemčiji ali drugod po EU.

    Obveznost vstopa v nemški DDV sistem nastane tudi pri izvajalcih monterskih, inštalaterskih ali gradbenih del, kadar sodelujejo s podizvajalci.

    Enako velja za prevoznike in turistične agencije, ki opravljajo prevoze oseb po nemškem ozemlju – a le, če so naročniki fizične osebe.

    Našteti primeri so le del okoliščin, v katerih se tuje podjetje mora registrirati za namene DDV v Nemčiji. Obstajajo tudi izjemni primeri, ki jih je treba obravnavati individualno. Zato je priporočljivo, da podjetja pred začetkom poslovanja poiščejo strokovni nasvet in preverijo vse relevantne obveznosti pri pristojnih institucijah ali izkušenih davčnih svetovalcih.

    FOTO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica
    FOTO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica

    Gradbeni davek in »Freistellungsbescheinigung«

    Nemška davčna zakonodaja je izjemno stroga, ko gre za inštalacijska, montažna in gradbena dela, ki jih izvajajo tuja podjetja. Vsako podjetje, ki v Nemčiji opravlja tovrstne storitve, mora še pred začetkom poslovanja pridobiti posebno potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davkaFreistellungsbescheinigung.

    Pomembno je poudariti, da se »gradbena panoga« v nemškem davčnem okviru razume zelo široko, zato se mora podjetje predhodno pozanimati, ali njihova dejavnost spada v to kategorijo.

    Če podjetje tega dokumenta pravočasno ne uredi, je nemški naročnik zakonsko zavezan, da pri vsakem plačilu zadrži 15 % vrednosti računa in ta znesek neposredno nakaže davčnemu uradu. Odškodovani lahko nato zaprosi za vračilo zadržanih sredstev, vendar šele v naslednjem koledarskem letu, po opravljeni letni davčni preveritvi.

    Če izvajalec sodeluje s podizvajalcem, mora tudi ta pravočasno pridobiti lastno potrdilo Freistellungsbescheinigung.

    SOKA BAU – varuh delavčevih pravic na nemških gradbiščih

    Nemški trg skriva številne posebnosti, a ena izmed njih izstopa kot tihi, a dosledni čuvaj pravičnosti – sklad SOKA-BAU. Ta pomembna institucija predvsem bdi nad podjetji, ki na nemških tleh izvajajo gradbena dela in tja napotujejo svoje delavce.

    Gre za sklad, ki budno spremlja, ali so napotenim delavcem priznane pravice, ki jim po nemški zakonodaji pripadajo – predvsem pravica do minimalne bruto urne postavke, skladno z dejavnostjo, ki jo opravljajo.

    A tu se njegova vloga ne konča. SOKA-BAU nosi tudi odgovornost za pravico do dopusta, ki je v gradbeni panogi pogosto zapostavljena.

    Tujim delodajalcem, ki svoje ekipe napotujejo na nemška gradbišča, sklad nalaga dolžnost, da zanje redno vplačujejo prispevke za letni dopust – tudi če delavec dela le za krajše obdobje.

    Po zaključenem projektu v Nemčiji – česa ne smete spregledati?

    Ko se zaključi koledarsko leto in se zadnji odmevi z nemških gradbišč umirijo, tuja gradbena podjetja čaka še en pomemben korak – letna preveritev davčnih obveznosti, znana kot Prüfung der Steuerpflicht.

    Gre za temeljit pregled celotne dokumentacije, povezane z opravljenimi storitvami v Nemčiji – ne glede na to, kako dolgo je podjetje tam delovalo ali kolikšen obseg del je opravilo. Nemški finančni urad na podlagi tega postopka presoja, ali je podjetju nastala dodatna obveznost – bodisi na področju davka od dohodka bodisi drugih davčnih dajatev.

    Če tuje podjetje posluje v skladu z nemško davčno zakonodajo, ob zaključku davčnega pregleda prejme uradno potrdilo o davčni urejenosti – ki pomeni, da so bile vse obveznosti pravilno izpolnjene.

    A če pregled razkrije nepravilnosti ali dodatne obveznosti, lahko nastopita dva možna scenarija.

    Prvi scenarij se nanaša na časovni okvir napotitve delavcev. Če kateri izmed napotenih delavcev v obdobju 12 zaporednih mesecev v Nemčiji preseže mejo 183 dni, podjetju lahko nastane obveznost plačila nemške dohodnine za tega delavca. Gre za mejo, ki jo določa mednarodna davčna zakonodaja in pomeni, da je delavec postal davčni rezident v Nemčiji – s tem pa tudi predmet tamkajšnje obdavčitve.

    Drugi scenarij pa pogosto šteje za nočno moro tujih izvajalcev – to je nastanek davčne poslovne enote oziroma Betriebsstätte. Do tega pride predvsem v gradbeni panogi, kjer so projekti pogosto dolgotrajni in zapleteni. Nemški davčni urad lahko določi, da je tujemu podjetju nastala davčna poslovna enota v Nemčiji, če so gradbena dela na istem gradbišču potekala neprekinjeno več kot 12 mesecev.

    Po nastanku davčne poslovne enote postane tuje podjetje v Nemčiji zavezano plačilu davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) od obdavčljivega dobička, obrtnega davka (nem. Gewerbesteuer), nemške dohodnine (nem. Einkommensteuer) in davka na plače (nem. Lohnsteuer). Davčne stopnje za vsakega izmed teh davkov se lahko razlikujejo glede na zvezno državo in višino doseženega dohodka. 

    FOTO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica
    FOTO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica

    Za drzne in ambiciozne podjetnike: ustanovitev podjetja v Nemčiji in neposreden vstop na trg

    Številni slovenski podjetniki se odločajo za ustvarjanje lastne zgodbe o uspehu na nemškem trgu – z ustanovitvijo podjetja v Nemčiji, ki odpira vrata v enega največjih gospodarskih prostorov Evrope in omogoča izjemno poslovno prilagodljivost. Med najbolj zaželenimi pravnimi oblikami, ki jih izbirajo tuji podjetniki, je nedvomno GmbH – nemška različica družbe z omejeno odgovornostjo, priljubljena zaradi enostavnosti in učinkovitosti.

    Za ustanovitev GmbH je potreben osnovni kapital v višini 25.000 EUR, pri čemer je mogoče začeti tudi z minimalno polovico, torej 12.500 EUR, ob osebnem jamstvu družbenikov.

    Za tiste, ki želijo več – z večjim kapitalom in širšimi ambicijami – je tu delniška družba oz. AG, za katero je predpisan kapital v višini najmanj 50.000 EUR.

    Postopek ustanovitve podjetja v Nemčiji traja običajno od dva do tri mesece, kar omogoča sorazmerno hiter in učinkovit vstop na trg.

    Vaš zanesljivi partner na nemškem poslovnem trgu

    Slovensko-nemška gospodarska zbornica že skoraj dve desetletji uspešno povezuje slovenska in nemška podjetja ter jim ponuja celovito strokovno podporo pri vstopu in poslovanju na zahtevnem nemškem trgu. Deluje kot trden most med državama in je prva izbira za reševanje davčnih, pravnih in administrativnih izzivov v Nemčiji.

    Več informacij o organizaciji najdete na njihovi uradni spletni strani: https://slowenien.ahk.de/sl 

    Avtorica: Rasmira Majetić - Ramić

    Naročnik oglasne vsebine je Slovensko-nemška gospodarska zbornica

    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podjetništvoNemčijadavkitrg dela
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Še ena smrtna žrtev

    Po slabem mesecu dni je kolesarka umrla

    Pokojna je bila 8. avgusta letos udeležena v prometni nesreči v okolici Ptuja.
    3. 9. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Družbena omrežja

    Avstralija bo težko omejila dostop otrok in najstnikov

    Raziskava kaže, da imajo vse potencialne metode preverjanja starosti pomanjkljivosti.
    3. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Antarktika

    Največja ledena gora bi se lahko kmalu stalila

    Od ledene police se je ledena gora A23a odtrgala leta 1986.
    3. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

    New York čaka na polfinalni spektakel Alcaraz vs. Đoković. Kaja Juvan pred prihodom v Ljubljano govorila o favoritih kot tudi prizoriščih in najljubši hrani.
    Siniša Uroševič 3. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Po večnem derbiju nove visoke kazni za Maribor in Olimpijo

    Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po večnem derbiju Olimpiji izrekel dobrih osem tisoč evrov kazni. Nekoliko manj morajo plačati Mariborčani.
    3. 9. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Antarktika

    Največja ledena gora bi se lahko kmalu stalila

    Od ledene police se je ledena gora A23a odtrgala leta 1986.
    3. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

    New York čaka na polfinalni spektakel Alcaraz vs. Đoković. Kaja Juvan pred prihodom v Ljubljano govorila o favoritih kot tudi prizoriščih in najljubši hrani.
    Siniša Uroševič 3. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Po večnem derbiju nove visoke kazni za Maribor in Olimpijo

    Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po večnem derbiju Olimpiji izrekel dobrih osem tisoč evrov kazni. Nekoliko manj morajo plačati Mariborčani.
    3. 9. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo