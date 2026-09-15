Poslovne turbulence za Air Baltic

Prevoznik Air Baltic je v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Stečaj po enajstem poglavju v ZDA podjetju omogoča zaščito pred upniki, zato se lahko reorganizira oziroma prestrukturira ter morda deluje naprej. Latvijski prevoznik ima povezavo tudi z ljubljanskim letališčem.

»Cilj je prestrukturiranje finančnih obveznosti družbe pod sodnim nadzorom ob hkratnem nadaljevanju poslovanja,« so v sporočilu za javnost zapisali v latvijskem prevozniku, ki je v državni lasti in se že dolgo spopada s finančnimi težavami. Air Baltic s sedežem v Rigi je največja letalska družba v baltskih državah. Iz svojega vozlišča v Rigi leti na več kot 70 destinacij, vendar ne opravlja letov v ZDA ali znotraj njih.

Največja delničarka je latvijska država, ki ima v lasti več kot 88 odstotkov delnic družbe. Nemška Lufthansa je lani pridobila desetodstotni lastniški delež v družbi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »To rešitev vidim kot enega najboljših načinov za dolgoročni obstoj družbe Air Baltic, saj omogoča izvedbo načrta prestrukturiranja,« je dejal latvijski premier Andris Kulbergs. Dodal je, da je podjetje začelo postopek poravnave dolgov in obveznosti. Ameriška stečajna zakonodaja velja za zelo prilagodljivo in tudi tujim podjetjem omogoča reorganizacijo poslovanja pod zaščito pred upniki, tudi če imajo v ZDA le minimalne poslovne ali finančne povezave.

Prejel slovenske subvencije

Družba Air Baltic bo v prihodnjih mesecih prilagodila svojo ponudbo na ljubljanskem letališču. Neposredna povezava med Ljubljano in Rigo bo po poletni sezoni začasno ukinjena, prevoznik pa bo okrepil ponudbo letov na Kanarske otoke. Za povezavo z Rigo je v preteklosti prejel tudi državne subvencije, z državo pa so se pogovarjali tudi o ustanovitvi baze. Prvič so v Ljubljani pristali leta 2024.

Povezava Ljubljana–Riga je bila v letošnji poletni sezoni predvidena trikrat na teden. Po napovedih Air Baltica je v zimskem voznem redu 2026/2027 ne bo, ponovna vzpostavitev pa je načrtovana v poletni sezoni prihodnje leto. Riga je sicer osrednje vozlišče Air Baltica, zato je povezava za slovenske potnike pomembna tudi zaradi možnosti nadaljevanja poti v druga evropska mesta. Precej bolj stalna bo ponudba proti Kanarskim otokom. Letalska družba bo 30. oktobra spet vzpostavila neposredno povezavo med Ljubljano in Gran Canario, ki bo predvidoma na voljo enkrat na teden.

Istega dne bo uvedena tudi nova neposredna povezava med Ljubljano in Tenerifom. Ta bo predvidoma dvakrat na teden. Letalski prevoznik bo v zimski sezoni iz Ljubljane omogočal dve neposredni povezavi na Kanarske otoke. To sta destinaciji, ki sta med evropskimi potniki priljubljeni predvsem v hladnejšem delu leta. Ideja letalske družbe je zaposliti floto v zimski sezoni na donosnih oziroma nišnih linijah.

Spremembe kažejo na prilagajanje ponudbe povpraševanju. Air Baltic je sicer pomemben del mreže povezav ljubljanskega letališča, vendar se njegova ponudba iz Slovenije med letom spreminja glede na sezonske potrebe in poslovno uspešnost posameznih prog.

Latvijska vlada večkrat reševala družbo

Latvijska vlada je morala v preteklosti z dokapitalizacijo večkrat zagotoviti preživetje Air Baltica, potem ko se je ta zaradi pandemije covida-19 in vojne v Ukrajini znašel v finančnih težavah. Že dolgo načrtovana prva javna ponudba delnic je bila večkrat preložena. Air Baltic je bil v javnosti sicer večkrat predstavljen kot letalska družba, primerna za majhne države.