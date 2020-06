Poslovnež Otmar Zorn se je spet okrepil v Lonu

Kai Dai Foto Tomi Lombar

Kapitalska ustreznost

Otmar Zorn Foto Mavric Pivk

Prodaja deleža

Ljubljana – Potem ko skladu Kylin Prime Group, ki ga vodi Kai Dai , ni uspelo dobiti soglasja Banke Slovenije za prevzem Lona, se je v njej po dokapitalizaciji spet okrepil tabor poslovneža Otmarja Zorna. Banka je z dokapitalizacijo zbrala skoraj tri milijone evrov svežega denarja.Iz Lona so sporočili, da so v dveh krogih, v katerih so lahko obstoječi delničarji Lona uveljavili svoje predkupne pravice najprej po ceni 75 evrov na delnico, drugi vlagatelji pa nato v razponu cen od 75 do 85 evrov za delnico, vpisali skupaj 35.672 novih delnic v skupni vrednosti 2,9 milijona evrov. Obstoječa delničarjain podjetje Gic gradnje sta svoj delež povečala na 15 oziroma 14 odstotkov.»Uspešna dokapitalizacija je, glede na trenutne razmere v gospodarstvu in ekonomiji, odličen rezultat in velik pokazatelj zaupanja obstoječih delničarjev ter novih vlagateljev v perspektivno prihodnost Lona in okrevanje slovenskega gospodarstva,« so sporočili iz banke. Dodali so, da dokapitalizacija predstavlja pomemben mejnik v izvajanju temeljitega programa preobrazbe družbe: »Kapitalska ustreznost je bila dosežena že konec prvega četrtletja letos, izpeljana je bila temeljita reorganizacija kadrov in procesov, okrepljen je bil notranji nadzor in kljub zmanjšanju stroškov ter števila zaposlenih se je dobra kakovost Lonovega kreditnega portfelja ohranila.«Zorn je za Delo povedal, da se je za dokapitalizacijo odločil zaradi boljšega poslovanja banke, ki jo po zamenjavi nadzornega sveta vodi»V tem trenutku ne razmišljamo o prodaji,« je dejal Zorn, ki je bil še lani pripravljen na umik iz banke. Nadaljnji koraki bodo po njegovih besedah odvisni od tudi od ravnanja največjega delničarja Kylina in morebitnega novega lastnika.Banka Slovenije namreč Kylinu, ki je pridobil okoli 70 odstotkov kranjske banke kljub prizadevanjem ni prižgala zelene luči za prevzem Lona in mu je naložila, da mora prodati vse delnice nad desetodstotnim deležem. Kot je znano, bančni nadzornik Kylinu, za katerim stoji kitajski kapital, očita, da ni dokazal izvora premoženja.