Poslovni imperij Elona Muska stavi na umetno inteligenco

Usode podjetij xAI, Spacex in Tesla so vse bolj prepletene.

Tisti, ki verjamejo v Elona Muska, so navdušeni tako nad njegovo vizijo, da se poda tja, kamor še nihče ni stopil, kot nad njegovo sposobnostjo, da financira to, kar nekateri imenujejo »Elonova varovalka«. Muskova napoved 2. februarja, da bo združil Spacex, ki gradi rakete in prodaja satelitski širokopasovni internet, z xAI, njegovim laboratorijem za umetno inteligenco, je bila vsekakor ambiciozna. Najbogatejši človek na svetu je razglasil, da bo novo podjetje »razširilo luč zavesti do zvezd«. Na Zemlji pa je vse težje razumeti, kako se Muskovi izračuni sploh izidejo. Posel novo entiteto vrednoti na 1,25 bilijona (tisoč milijard) dolarjev; vlagatelji v Spacex bodo upravičeni do 80 odstotkov, preostanek pa bo pripadel lastnikom xAI (Musk ima v obeh kontrolni delež). Navedeni razlog za ...