Posodijo sto tisoč evrov, vrnete jih 150 tisoč: na katero banko po kredit

Referenčna obrestna mera euribor, po kateri si banke posojajo denar med seboj, se še naprej zvišuje, stanovanjski krediti pa se dražijo, je razvidno iz biltena Banke Slovenije (podatki za mesec junij). Povprečne obrestne mere za stanovanjske kredite z nespremenljivo obrestno mero ter ročnostjo deset let in več so bile nazadnje tako visoke na začetku leta 2025. To pomeni, da je bankam treba plačati vse več obresti, statistika za junij pa razkriva tudi okoli 12-odstotni upad novih kreditov (po obsegu) v primerjavi s predhodnim mesecem. Kako drago se je zadolžiti danes? Predpostavili smo naslednje: kupujemo stanovanje in potrebujemo 100.000 evrov posojila, ki ga bomo odplačevali 20 let (hipotekarno posojilo). Zanj bomo zastavili nepremičnino, smo komitent banke (ali pa bomo to še postali). ...