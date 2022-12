Pospešek razvoju zelene energije

Squadron Energy, podjetje v lasti avstralskega milijarderja Andrewa Forresta, je za nakup podjetja CWP Renewables odštel vrtoglavih 2,7 milijarde dolarjev. CWP, ki razvija vetrne in sončne elektrarne ter baterije, so kupili od skupine Partners Group s sedežem v Švici.

CWP ima v lasti 1,1 gigavata vetrnih elektrarn in razvojni načrt za 1,3 GW vetrnih in sončnih elektrarn. Forrest, ki je premoženje ustvaril v rudarski panogi, je znan po svojih prizadevanjih, da bi Avstralija postala neodvisna od fosilnih goriv. Fortescue Metals Group, eno izmed podjetij v njegovem portfelju, eksperimentira z zelenim vodikom. Njihov cilj je do leta 2030 proizvesti 15 milijonov ton obnovljivega H 2 na leto.

Pri proizvodnji zelenega vodika pa po navedbah portala rechargenews potrebuje »zelene elektrone«, da lahko proizvaja vodik s cepljenjem vode skozi elektrolizerje, ki jih poganja obnovljiva energija. To bi zdaj lahko zagotovil CWP.

Forrest, znan kot eden največjih zagovornikov zelenega vodika na svetu, je z nakupom postal največji avstralski igralec na področju zelene energije, s tem pa Avstralija postaja vedno pomembnejša igralka na globalnem parketu. »Svet se mora premakniti od fosilnih goriv, mi imamo zelo konkurenčen izdelek, s katerim se bo energija pocenila,« je dejal.

Squadron namerava do leta 2030 razviti vetrno elektrarno z zmogljivostjo 5 GW. Forrest je dejal, da bo Squadron zagotovil toliko kapitala, kot bo potrebno, obenem pa naj bi prinesel tudi sredstva iz avstralskih pokojninskih skladov in velikih institucij. »Na trgu obstajajo dobesedno bilijoni dolarjev kapitala, ki išče projekte zelene energije,« je dejal.

Ta sredstva zagotovo ne bodo prišla iz Rusije, kjer ima mimogrede avstralski državni premoženjski sklad še vedno za več kot 200 milijonov dolarjev naložb, saj je Forrest na seznamu ruskih sankcij, ker je ruskega predsednika Vladimirja Putina javno označil za morilca. Forrest je pred tem sicer sodeloval z Rusijo in se večkrat srečal s Putinom. Pred invazijo na Ukrajino je načrtoval gradnjo projektov zelenega vodika v Rusiji.

V intervjuju za ameriški CNN je dejal: »Govorim svojim kolegom predsednikom, izvršnim direktorjem in vlagateljem, pojdite takoj iz Rusije. To je krvavi denar ... na čelu je morilec in storiti moramo vse, da tega morilca ne podpiramo.« Kmalu po tem se je znašel na spisku 121 ljudi iz Avstralije, ki širijo rusofobno agendo. Forrest je za pomoč Ukrajini namenil 500 milijonov dolarjev.

Forrest ima pod palcem okoli 27 milijard dolarjev in velja za prvega ali drugega najbogatejšega Avstralca – odvisno od lestvice, ki jo spremljamo. Leta 2013 sta se z ženo odpovedala večini premoženja in ga prenesla na novoustanovljene dobrodelne ustanove, ki si prizadevajo odpraviti sodobno suženjstvo. Zaradi tega in še drugih podrobnosti se je v nekem obdobju spopadal s kritikami, da se izogiba plačevanju davkov. Forrestova osebna fotografija je bila zlorabljena za promocijo vlaganja v kriptovalute, ki so se izkazale za spletno prevaro. Ker Facebook kljub pozivom ni želel umakniti spornih oglasov z njegovo fotografijo, je Forrest vložil tožbo.