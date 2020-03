FOTO:Pospešeno vzpostavljanje varnih povezav za delo od doma

Pošta Slovenije pred uvedbo nestične dostave pošiljk

Ljubljana – Zaradi preprečevanja širitve virusa je večina podjetij prehod na delo na daljavo že izpeljala, preostala ga bodo v prihodnjem tednu.Zaradi širitve koronavirusa se zmanjšuje povpraševanje, odpovedujejo se posli, potrebna je tudi večja reorganizacija procesov znotraj podjetij. Spremembe se drastično kažejo na delovnih mestih, ki se pospešeno umikajo iz skupnih prostorov podjetij, vzpostavlja se predvsem delo od doma. Gre za nenapovedan preizkus delovanja koncepta dela od doma in resen izziv sodobnim tehnologijam. Ob spremembi zakonodaje bi podjetja lahko povsem spremenila delovne procese in prihranila pri potnih stroških in najemu nepremičnin.Večja podjetja se po večini odločajo za zaščito zaposlenih z otroki, alergikov in kroničnih bolnikov. Takšen ukrep so sprejeli v NLB, kjer se je že prejšnji teden občutno zmanjšalo število sestankov ali pa ti potekajo z uporabo sodobnih načinov komunikacije. Iz največje slovenske banke sporočajo, da manjši delež zaposlenih že dela od doma. Trdijo, da te osebe ne kažejo znakov bolezni, a vendar so iz zdravstvenih razlogov izrecno prosile, da jih izvzamejo iz večjega kolektiva. V banki opozarjajo, da so resursi omejeni in nimajo dovolj programske opreme, da bi vsi zaposleni delali od doma.Z željo, da bi bilo v prostoru naenkrat čim manj ljudi, je omejeno vstopanje strank v določene enote, največji poudarek pa dajejo brezgotovinskemu in kartičnemu poslovanju ter spletnemu nakupovanju. Računajo na strpnost splošne javnosti in obenem pozivajo, da bančne storitve za starejše uporabnike opravljajo mlajša populacija oziroma mlajši sorodniki brez fizičnih interakcij.Podobno kot v NLB se odzivajo na Slovenskih železnicah, kjer so preventivne ukrepe začeli izvajati že pred dvema tednoma, ko so začeli razkuževati vlake in deliti maske na postajah. Sestanki se zdaj izvajajo preko konferenčnih klicev, za zaposlene, ki so vključeni v storitvene dejavnosti, pa se prav tako uvaja delo od doma. Na Slovenskih železnicah zatrjujejo, da zaradi dela od doma proces dela ne bo okrnjen.Aktivnosti za vzpostavitev dela od doma na področjih, kjer je to mogoče, uvaja tudi Pošta Slovenije. Delo od doma je bilo za najranljivejše skupine omogočeno že v tem tednu, postopoma pa bo tudi drugim zaposlenim. Vendar pa ga zaradi narave dela ni mogoče zagotoviti vsem zaposlenim. Poudarjajo, da že imajo vzpostavljen sistem, kjer lahko zaposlene vedno dosežejo in nagovorijo po elektronskih medijih. Ker se situacija nenehno spreminja, so pri Pošti Slovenije pripravljeni na sprotno prilagajanje, med drugim pripravljajo scenarije načina vročanja pošiljk, kjer je stik z naslovniki minimaliziran – takšne prilagoditve delovnih procesov je mogoče pričakovati že v prihodnjih dneh.Delo od doma je danes za vse zaposlene vzpostavil tudi Telekom Slovenije. Zaposleni imajo oddaljen dostop do dokumentov in ustrezno varovan informacijski sistem. Pri Telekomu Slovenije trdijo, da dodatno skrb namenjajo terenskim delavcem, ki del aktivnosti zdaj opravljajo na daljavo. Med podjetji, ki so uvedla delo od doma, so tudi Triglav Skladi, sicer pa ga izvajajo v vseh panogah. Časopisno podjetje Delo je vzpostavilo dve vzporedni enakovredni ekipi, ena dela od doma. Ob morebitni bolezni bi prostore razkužili, ekipi pa bi se zamenjali. Ni pa še jasno, kako in ali sploh bodo način dela spremenili v javni upravi.Hiter odziv na širitev virusa je uspel manjšim, predvsem tehnološkim podjetjem. Ta so že vajena nekonvencionalnih oblik dela oziroma dela od doma in uporabe spletnih komunikacijskih orodij, zato zapletov ni pričakovati.Zagonsko podjetje d.labs, ki razvija spletne aplikacije, je ta teden sklenilo, da delo z včerajšnjim dnem v celoti preselijo ven iz svojih prostorov. V ta namen so vzpostavili navidezno zasebno omrežje in svoje zaposlene predhodno obvestili o ukrepu. Sestanki potekajo po dogovorjenih urnikih in prek videoklicev. V podjetju pravijo, da se za takšen ukrep odločajo tudi podjetja v sorodni panogi. Ukrepe bodo prihodnji teden uvedli tudi v Hooray Studios.Podjetje Outfit7, ki se ukvarja z razvojem iger za pametne naprave, je že povsem zaprlo svoje pisarne in vsaj do 23. marca delajo izključno na daljavo.Avtor je zaposlen v Delovnici.