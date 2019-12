Pošta Slovenije prevzema Intereuropo

Pošta Slovenija je objavila prevzemno ponudbo za delnice Intereurope s katero skuša pridobiti še preostalih 15 odstotkov, ki še niso v lasti Pošte Slovenija ali z njo povezanih oseb. V prevzemni ponudbi Pošta Slovenije delničarjem ponuja 1,45 evra za delnico.



Prevzemna cena je določena kot najvišja cena po kateri je Pošta Slovenije v preteklem letu. Po tej ceni je Pošta Slovenija pridobila večinski delež. Spomnimo, Pošta Slovenije je bila najboljši ponudnik v prodajnem procesu, v katerem so banke prodajale 72 odstotkov logističnega operaterja. Banke so do lastništva prišle v procesu sanacija Intereurope.



Delničarji lahko prevzemno ponudbo sprejmejo od jutri do 13. januarja.



Pošta Slovenije je v lasti države, zato se v skladu s prevzemno zakonodajo delničarji Intereurope, ki so v posredni ali neposredni v večinski državni lasti štejejo za povezane osebe. Formalno tako v prevzemu sodelujejo še Luka Koper, Kapitalska družba, Zavarovalnica Triglav in SDH. Vse obveznosti prevzemne ponudbe prevzema Pošta Slovenije, tako da je sodelovanje povezanih družb zgolj formalno.