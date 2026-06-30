Pošta Slovenije in Temu krepita sodelovanje

Pošta Slovenije in Temu sta podpisala dogovor o širitvi sodelovanja za krepitev logističnega sodelovanja in podpore rasti lokalnih prodajalcev v Sloveniji in po Evropi, so sporočili iz Pošte Slovenije. Ta bo s svojo nacionalno dostavno mrežo ter obsežnimi logističnimi zmogljivostmi celotne Skupine Pošte Slovenije podpirala program lokalnih prodajalcev Temuja (Temu’s Local Seller Program). Slovenskim spletnim trgovcem se tako odpira dostop do učinkovitih logističnih rešitev ter učinkovitejše širitve v tujino.

»Dogovor predstavlja pomemben korak pri krepitvi vloge Pošte Slovenije kot zaupanja vrednega partnerja pri razvoju spletne trgovine v Sloveniji in širše v regiji,« je ob podpisu poudarila članica poslovodstva Pošte Slovenije Ivana Vrviščar in poudarila, da gre za ustvarjanje še učinkovitejših in uporabniku prijaznih rešitev, ki prinašajo koristi tako potrošnikom kot podjetjem na trgih, kjer Pošta Slovenije deluje.

Matej Raspet, direktor Marketinga in Divizije Paketi v Pošti Slovenije, je poudaril, da »v spletni trgovini danes odloča zanesljiva logistika, ki povezuje globalne platforme, prodajalce in kupce. S tem dogovorom v Skupini Pošta Slovenije še utrjujemo svoj položaj regionalne logistične hrbtenice za e-trgovino v Sloveniji in v jugovzhodni Evropi, tako za blagovne tokove v Evropo kot za domače in evropske prodajalce, ki želijo svoje izdelke hitro in zanesljivo pripeljati do kupcev po vsej regiji«.

Predstavnik podjetja Temu pa je dejal, da partnerstvo prinaša učinkovitejše in prožnejše logistične rešitve za potrošnike in prodajalce. »Z združevanjem tržnega ekosistema Temuja ter logistične mreže in regionalnega znanja Pošte Slovenije želimo izboljšati izkušnjo izpolnjevanja naročil in podpreti lokalne trgovce.«

Temu je spletno tržnico (MarketPlace) za slovenske trgovce odprl marca letos. S tem imajo lokalna podjetja na voljo učinkovit kanal za doseganje novih kupcev in širitev poslovanja.

Podjetji proučujeta še druge možnosti širitve sodelovanja na področju poštnih, paketnih in logističnih storitev, vključno z evropskimi transportnimi rešitvami, čezmejno logistiko v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, podporo pri skladiščenju, pripravi in odpremi naročil, dostavo kupcem ter razvojem sodobnih rešitev za zadnji kilometer.