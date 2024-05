Poštni delavci zahtevajo umik nove strategije družbe

Med zaposlenimi na Pošti Slovenije vre. Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije je zato danes organiziral protestni shod, sindikat poštnih delavcev pa je za 3. junij napovedal stavko. Sindikata vodstvu družbe očitata ignoranco in odsotnost socialnega dialoga, nasprotovanje sprejeti strategiji družbe in neustrezno politiko zaposlovanja. Na Pošti Slovenije vse očitke zavračajo in menijo, da ni razloga ne za protest ne za napovedano stavko.

Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije skrbi nova strategija družbe, ki, kot je razumeti, predvideva delitev enotnega kolektiva na več pravnih oseb, in sicer na pisemski in paketno-logistični del. Sindikata sta ocenila, da gre za načrt, ki bo zelo škodljivo vplival na varnost in raven pravic zaposlenih. Poleg tega bo odprl vrata za drobljenje in razprodajo za kapital bolj privlačnih dejavnosti skupine, hkrati pa v negotovost postavil kakovost opravljanja poštnih storitev. »Skrbi nas, da bomo s tem ostali brez panožne kolektivne pogodbe. Jasno je tudi, da bo pisemski del prinašal izgubo, paketni pa denar. Zato zahtevamo, da se strategija takoj umakne,« pravi Majda Stubelj iz sindikata delavcev prometa in zvez.

Po poti drugih operaterjev

Vodstvo podjetja odgovarja, da se tudi Pošta Slovenije tako kot drugi poštni operaterji po svetu in v Evropi spopada s pospešeno digitalizacijo, ki vpliva na upad pisemskih pošiljk ter pomeni pritisk na stroškovno učinkovitost, hkrati pa rast spletne trgovine vpliva na poštno logistiko. Dodajajo, da poštni operaterji zato že aktivno prilagajajo poslovanje z uvedbo novih poslovnih modelov, v okviru katerih ločujejo pisemski in paketno-logistični del v ločenih družbah, optimizirajo dostavne in maloprodajne mreže, zvišujejo stopnjo avtomatizacije in digitalizacije procesov, izboljšujejo uporabniško izkušnjo, diverzificirajo storitvene portfelje in iščejo nove vire prihodkov.

Vsebine nove strategije na Pošti niso hoteli razkriti, ker da postopki novega razvojnega programa še niso v celoti zaključeni. »Da bi lahko dolgoročno ohranjala vzdržnost pisemskega poslovanja ob hkratnem zagotavljanju pričakovane kakovosti za uporabnike, si v Pošti Slovenije prizadevamo za spremembo poštne zakonodaje, ki se ni pomembno spremenila že več kot deset let,« so še pojasnili.

Pošta zavrača tudi očitke o pomanjkanju socialnega dialoga, saj da ga ves čas aktivno vodijo. Navajajo, da so letos že dvakrat zvišali plače zaposlenim, plače pismonoš pa da so se od leta 2020 zvišale za več kot 38 odstotkov. Prav tako zavračajo očitke sindikatov, da ne zagotavljajo zadostnega števila zaposlenih in da ti odhajajo iz podjetja. »Na delovnih mestih v Pošti Slovenije, kjer zaposlenih še vedno primanjkuje (predvsem v dostavi), so zaposlovanja v polnem teku, vključno z aktivnim oglaševanjem delovnih mest,« pojasnjuje vodstvo družbe in dodaja, da se z največjim izzivom pri iskanju kadra srečujejo na območju Ljubljane in njene okolice, kjer je zaradi močnejše konkurence tudi povpraševanje po iskanih poklicih slabše.

Zaupnost dokumentov

V sindikatu poštnih delavcev vodstvu očitajo tudi, da jim z označevanjem dokumentov z zaupnostjo onemogoča obveščanje javnosti in članov. »Skrivanje za poslovnimi skrivnostmi mene osebno zelo skrbi. Ob zmanjševanju števila zaposlenih in drugih potezah, ki so zdaj prvič v zgodovini delovanja označene kot poslovna skrivnost, se upravičeno lahko bojimo vizije Pošte Slovenije, ki bo temeljila na samostojnih podjetnikih in drugih prekarnih oblikah zaposlitve,« je ob nedavnem odstopu iz nadzornega sveta sporočil delavski predstavnik Saša Gržinič.