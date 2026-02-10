Pot do splošne blaginje do leta 2100

V svetu, kjer bo prihodnost, kakor si jo lahko zamislimo, polna obilja, bo število prebivalstva naraslo na 12 milijard.

Novi geopolitični in planetarni krizni dogodki prevladujejo v novicah in poglabljajo pesimizem glede stanja človeštva. A če pogledamo nazaj na preteklo stoletje, se nam odpre povsem drugačna slika – slika neprimerljivega napredka človeštva. Pred sto leti je bilo življenje krhko in negotovo. Povprečna življenjska doba je bila med 30 in 40 leti, eden od treh otrok pa je umrl pred petim letom starosti. Okoli 60 odstotkov svetovnega prebivalstva je živelo v skrajni revščini, le približno tretjina je znala brati in pisati. Danes je povprečna življenjska doba na svetu 73 let, manj kot deset odstotkov prebivalstva živi v skrajni revščini, skoraj 90 odstotkov pa je pismenih. Življenjski standard se je spremenil. Po stoletjih stagnacije se je dohodek na prebivalca v 19. stoletju podvojil, od leta ...