FOTO:Pot v industrijo novega desetletja

Ljubljana – Slovenija je tretja najbolj industrializirana država v Evropski uniji. Tehnološke spremembe, digitalizacija, protekcionizem, epidemija covida-19, prehod v maloogljično krožno gospodarstvo in demografske spremembe zahtevajo prilagoditve. Kakšne korake bi torej morali narediti slovenska država in njena industrija?Slovenska predelovalna dejavnost je lani prispevala skupno 23,2 odstotka k dodani vrednosti gospodarstva, kar jo za Irsko in Češko uvršča na tretje mesto v Evropski uniji. Povprečje v tej je 16,7 odstotka. Proizvodno-predelovalne dejavnosti pri nas zaposlujejo več kot 200.000 ljudi v skoraj 20.000 podjetjih. ...