Poteka rekonstrukcija bega Carlosa Ghosna iz Japonske v Libanon

Japonske, turške in libanonske oblasti rekonstruirajo, kako jeuspelo pobegniti iz Osake v Bejrut. Varnostne kamere so Ghosna posnele, kako je zapustil stanovanje v Tokiu (po prvotni verziji je stanovanje zapustil v kovčku za instrumente) , potem se je prepeljal v Osako, kjer se je iz VIP-salona vkrcal na zasebno letalo.Podrobnosti prehoda prek mejne in varnostne kontrole so za zdaj zavite v tančico skrivnosti, najbolj znani begunec bi lahko uporabil preobleko, poroča Reuters. Ghosn tega trika ne bi uporabil prvič, iz sodišča v Tokiu je odšel preoblečen v delavca in se tako izognil novinarjem. Ghosn, nekdanji šef Nissana in Renaulta, je v hišnem priporu čakal na sojenje zaradi sumov poneverb in zlorab položaja.Turško podjetje MNG, ki oddaja zasebna letala in ponuja storitve upravljanja letal, je vložilo kazensko ovadbo zaradi nedovoljenega prevoza menedžerja Carlosa Ghosna v Libanon. Kot je pojasnilo, je eden od njihovih zaposlenih priznal, da je ponaredil podatke o letih, da je lahko Ghosn skrivaj odletel v Bejrut. Podjetje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnilo, da je decembra ena od njihovih strank rezervirala let iz Dubaja v Osako in iz Osake v Istanbul, druga stranka pa let iz Istanbula v Bejrut. Letali, s katerima so opravili navedene lete, nista v njihovi lasti, temveč so ju zgolj upravljali. V Libanon je vstopil z osebno izkaznico in potnim listom Francije (ima dva te države).»Najema na prvi pogled nista bila povezana. Ime gospoda Ghosna ni navedeno v dokumentaciji nobenega od teh letov. Ko pa smo izvedeli, da je najem koristil Ghosn, in ne uradno navedeni potniki, smo sprožili notranjo preiskavo in vložili kazensko ovadbo,« so navedli v podjetju. Pozvali so k podrobni preiskavi vseh, ki so Ghosnu pomagali pri letu v Libanon. Za Ghosnom je Interpol izdal tiralico najvišje stopnje . Ta medtem načrtuje tiskovno konferenco, libanonski tožilec ga bo povabil prihodnji teden na zaslišanje. Libanon Japonski ne izroča svojih državljanov.