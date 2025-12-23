Potrebovali bi še kakšno Ajdovščino

Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, katerega eden od ciljev je zmanjšanje razvojnih razlik med regijami. Te so se v zadnjem desetletju povečale in logično je, da je treba narediti nekakšen preskok. V preteklosti je regionalni razvoj temeljil na gradnji infrastrukture, od zdaj bo bolj na podjetništvu. Ta sprememba je dobrodošla, še posebej ker se infrastruktura ne zanemarja.

Ljubljana kot glavno mesto bo vedno središče koncentracije poslov, podjetij in institucij. Podobno je tudi v drugih državah in pomembno je, da se kot država tega zavedamo ter da se dodana vrednost, ki se tu ustvari, usmeri tudi v regije, ki Ljubljano napajajo s talenti. Veliko ljudi iz Pomurja, Koroške, Bele krajine dela v Ljubljani. Nekateri začasno, drugi so se ustalili za zmeraj in so za razvoj potencialov regij izgubljeni.

Osebno v zadnjem obdobju občudujem rast in razvoj Ajdovščine, ki se pozna tudi v rasti števila prebivalcev. Če se pelješ po avtocesti mimo tega mesta, lahko vidiš razvoj, ki ga je mesto doseglo. Ob avtocesti so nanizana podjetja različnih panog, delo lahko dobijo tako vozniki tovornjakov kot doktorji znanosti. Razlogov za gospodarski razvoj je več. Poleg mesta teče avtocesta, Ajdovščina je spretno izkoristila dejstvo, da je Nova Gorica, regionalno in igralniško središče, zaspala. Uspel jim je razvoj industrijske cone, kar je pritegnilo različna podjetja, v občini pa je tradicionalno tudi močno zastopano kmetijstvo. Za vse to je seveda treba imeti nekaj sreče, toda pod črto je mogoče ugotoviti, da gre za zanimivo mesto, ki prebivalcu lahko ponudi vse, kar potrebuje. Jasno, lahko bi našli kakšen kazalnik, ki ni ugoden, a vseeno je zgodba dobra.

Ni zgolj Ajdovščina zgodba o uspehu, podobno je uspelo tudi nekaterim občinam, ne pa vsem. Nekatere so v zadnjih letih precej nazadovale in njim bo novela zakona lahko pomagala, da bodo lažje ujela razvojni razkorak. Občina ali regija, ki nazaduje, sama pogosto ni sposobna ujeti priključka, saj se znajde v negativni spirali. Vse manj ljudi, manj talentov pritegne manj kapitala in razvojni zaostanek se samo povečuje.