Jure Knez: Potrebujemo poštene politike

Jure Knez, soustanovitelj in predsednik Dewesofta, se je kot prvi Slovenec uvrstil na mednarodni seznam Leaders 50, ki izpostavlja 50 izjemnih voditeljev z vsega sveta. Prejel je tudi nagrado Talent Magnet za voditelje, ki znajo privabljati in razvijati talente ter ustvarjati okolje, v katerem ljudje lahko rastejo in uresničujejo svoje potenciale. Pri izboru ne odločajo velikost podjetja, prihodki ali medijska prepoznavnost, ampak dokazljiv vpliv voditeljev, njihov prispevek, namen delovanja in predanost razvoju drugih. Kaj je nujno za uvrstitev na seznam med direktorje Microsofta, Nvidie, Bayerja ... Nagrada je zasnovana tako, da voditelje nominirajo strokovnjaki s področja menedžmenta in voditeljstva, ki so uvrščeni na lestvico Thinkers 50. Mislim, da je te prepričalo, da transformiramo ...