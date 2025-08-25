Potrebujemo prehod od izbire naših k izbiri dobrih

V nadaljevanju preberite:

Vrednote so v vsaki zdravi skup­nosti razpršene, vendar v zrelih družbah dosežejo kohezijo pri razreševanju pomembnih družbenih vprašanj, kot je na primer kadrovanje na ključne položaje. V Sloveniji potrebujemo ta preskok, pravi psihologinja Katja Katarina Hleb, med drugim strokovnjakinja za iskanje in selekcijo vodstvenih in strokovnih kadrov. Sogovornica pri svetu za razvoj Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravlja metodologijo za pomoč ključnim odločevalcem pri iskanju in izbiri kandidatov za ključne funkcije v državi.