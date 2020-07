Potres v Zagrebu povečal posel zavarovalnicam

Slovenske zavarovalnice so med zdravstveno krizo v celoti prešle na digitalno poslovanje in so pokazale, da so pripravljene na prihodnost. Nekatera zavarovanja so jim med karanteno celo zrasla, tudi zaradi potresa v Zagrebu.Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je zaradi koronavirusa do oktobra zavarovalniškemu sektorju priporočila neizplačilo dividend. Ali bo pri tem ostalo, bo ocenila avgusta oziroma septembra, ko bodo znani podatki o poslovanju za prvo polovico leta. Takrat bo znano, ali bo ukrep odpravila, podaljšala ali omejila, so pojasnili na agenciji.Kako so poslovale zavarovalniceZavarovalniški trg je lani posloval uspešno. ...