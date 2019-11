Potrošniki bi kredite lahko iskali v tujini

Ljubljana – Delež tujih posojil gospodinjstvom trenutno predstavlja okoli 2,4 odstotka. Obseg teh kreditov, posebno iz sosednjih držav in Nemčije, se sicer zmanjšuje, a beg potrošnikov je lahko pred vrati, so danes na nujni seji odbora za finance opozorili poslanci. Poslanci so sejo izkoristili za obračun z Banko Slovenije.Banke morajo pri kreditiranju prebivalstva od 1. novembra upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je določil nadzornik bančnega sistema. Pri potrošniških posojilih je Banka Slovenije, ki jo vodi guverner Boštjan Vasle, omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom ...