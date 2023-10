Potrošništvo dol, donosi na obveznice gor

Indeks gospodarskega razpoloženja evropske komisije v območju z evrom se je septembra že peti mesec zapored znižal na 93,3, kar je manj kot avgustovih 93,6 točke, a je še vedno nad pričakovanji, ki so znašala 92,5 točke. Rezultati ankete evropske komisije potrjujejo sporočila drugih anket, da je bruto domači proizvod v območju z evrom verjetno upadel v tretjem četrtletju. Povprečje tega indeksa je bilo v tretjem četrtletju 93,8, kar je manj kot v drugem četrtletju, ko je bila rast gospodarstva komajda zaznavna. Poslabšanje potrošnje je sicer posledica pesimističnega pogleda gospodinjstev na svoj finančni položaj in na gospodarstvo kot celoto. Tudi v Ameriki je potrošništvo v upadu, tam se je indeks znižal na 103 točke, kar je nižje od pričakovanega konsenza pri 105,5 točke. Drugi zaporedni padec kazalnika potrošniškega zaupanja v Ameriki večinoma odraža dvig cen bencina, ki so se od maja dvignile za skoraj desetino. Upad v indeksu S&P 500 od konca julija tudi ni pripomogel k izboljšanju razpoloženja. Vse to zavira okrevanje zaupanja potrošnikov. Celotni upad ameriškega kazalnika potrošniškega zaupanja v septembru se odraža v komponenti pričakovanj, ki se je zmanjšala za 9,6 točke na 73,7.

Potrošniški pesimizem bo sprva vplival na cene nenujnih ali diskrecijskih dobrin, a dokler bomo imeli v doma in v območju z evrom rekordno krepak trg dela, bo učinek pesimizma na gibanje cen osnovnih dobrin omejen. Do umiritve gibanja cen osnovnih dobrin bomo trpeli povišane centralnobančne obrestne mere, te bodo z nami še nekaj časa, medtem ko njihovega povišanja ni več pričakovati. Inflacija se umirja, ekonomska aktivnost, ki jo v tem letu podpira potrošnik, se ohlaja in segrevajo se tveganja v območju z evrom, ki se izražajo v hitro rastočih donosih na državne obveznice evropskih držav. Največji pospešek v rasti donosa pričakovano doživljajo italijanske obveznice, ki hitro povečujejo svojo razliko v donosu nad donosom desetletnih nemških obveznic. Donos italijanskih desetletnih obveznic je v času pisanja znašal že 4,9 odstotka in je v tednu dni pridobil približno 40 bazičnih točk.

Ob tem ECB in Fed trdno vztrajata pri svojem stališču, da bodo obrestne mere ostale visoke še dolgo časa, kar pa seveda ni vklesano v kamen. Fedove posodobljene napovedi kažejo na zelo nežno ohlajanje gospodarstva in dolgotrajno pot do cilja osnovne inflacije pri nivoju dveh odstotkov. Pred kratkim sta Nemčija in Francija izdali državne trimesečne zakladne menice z donosnostjo 3,73 in 3,83 odstotka. Pri tem Ilirika kot primarni vpisnik državnih menic sporoča, da bo Republika Slovenija prihodnji teden na avkciji, ki se bo zvrstila v torek, 10. oktobra 2023, izdala tri-, šest- in 18-mesečne državne zakladne menice.