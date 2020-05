Poupart-Lafarge bo lovil kitajske vlake

Francoski proizvajalec vlakov Alstom bo kupil Bombardierjevo proizvodnjo vlakov in drugih tirnih vozil, opreme zanje in signalizacije, čeprav je tudi njegove prihodke stanjšala pandemija covida-19, so potrdili v družbi. »Trdno smo odločeni, da nakup izpeljemo,« je novinarjem na videokonferenci povedal generalni direktor Henri Poupart-Lafarge.Pogodbo so Francozi – ki so po sem svetu znani po svojih zelo hitrih vlakih TGV z značilno aerodinamično koničasto lokomotivo (TGV je francoska kratica za zelo hitre vlake Train à Grande Vitesse) – in Kanadčani sklenili februarja, zdaj se dogovarjajo s sindikati in čakajo na mnenje ...