Povezovanje najboljših mladih raziskovalcev z gospodarstvom

V akademskem letu 2026/27 se začenja novo uvedeni STEM50 program, ki bo povezoval najbolj perspektivna dela s področij znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) z gospodarstvom. STEM50 program predstavlja dolgoročni nacionalni program, ki so ga skupaj oblikovali Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) ter Zavod Inženirke in inženirji bomo!. Povezoval bo študente, fakultete in gospodarstvo na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) z namenom pospeševanja inovacij, razvoja in konkurenčnosti Slovenije.

Poleg denarnih nagrad za najboljše magistrske in doktorske raziskave program tem raziskovalcem prinaša tudi nacionalno prepoznavnost, predstavitev strokovni javnosti ter možnost neposrednega povezovanja s podjetji. STEM50 bo vsako leto podelil priznanja okvirno 50 STEM magistrskim in doktorski delom, in sicer fakultetne nagrade v višini 600 evrov, ter pet nacionalnih nagrad v višini 1200 evrov.

V Sloveniji nastajajo raziskave z velikim razvojnim potencialom, navajajo snovalci programa, a številne nikoli ne dosežejo podjetij, kjer bi lahko ustvarjale novo vrednost. Ta program pa študentkam in študentom tehniških fakultet odpira nove razvojne priložnosti, podjetjem pa omogoča vpogled v nastajajoče tehnološko znanje in talente prihodnosti. Vodilo programa je prehod od odličnosti zaradi ocen k odličnosti zaradi učinka.

STEM50 podjetjem omogoča vpogled v nove ideje in talente, pravi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic/Delo

, generalna direktorica GZS, ob tem poudarja, da ima Slovenija vrhunske mlade strokovnjake in raziskovalce. »Na GZS želimo prispevati k temu, da njihovo znanje hitreje najde pot v gospodarstvo. STEM50 podjetjem omogoča vpogled v nove ideje in talente, mladim pa odpira vrata do okolja, kjer lahko svoje znanje razvijajo naprej.«

Gregor Schoss, direktor SIQ: Mladim želimo pomagati ideje hitreje pretvoriti v konkretne razvojne priložnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Partnerji programa

Gregor Schoss, direktor SIQ in pobudnik programa STEM50, pa pravi, da v Sloveniji nastaja veliko odličnega znanja, ki prepogosto ostane znotraj akademskega okolja. »STEM50 smo zasnovali zato, da perspektivnim raziskavam odpremo vrata do gospodarstva in mladim pomagamo, da svoje ideje hitreje pretvorijo v konkretne razvojne priložnosti.«Za magistrskimi in doktorskimi deli so pogosto leta raziskovanja, eksperimentiranja in vztrajnosti. STEM50 želi najboljša med njimi približati okolju, kjer lahko ustvarijo nov razvojni zagon., direktorica Zavoda Inženirke in inženirji bomo!: »Želimo pokazati, da magistrsko ali doktorsko delo ni le zaključek študija. Lahko je začetek sodelovanja s podjetji, novih razvojnih projektov, podjetniških zgodb ali uspešne kariere. Znanje si zasluži vidnost in priložnost, da zaživi tudi v praksi.«

V programu v prvem letu sodelujejo podjetja kot razvojni partnerji ter pet fakultet: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (FERI UM), Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (FE UL), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (FGG UL), Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani (FRI UL) in Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru (FS UM), ki bodo v sodelovanju z GZS izvajali prvi krog izbora najboljših magistrskih in doktorskih del na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.

Nacionalne nagrade bodo podeljene na Dnevu inovativnosti septembra 2027.