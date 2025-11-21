Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Na SPIRIT Slovenija se tega dobro zavedajo, zato že vrsto let vlagajo v opolnomočenje podjetij z veščinami, znanji in orodji, ki so ključna za uspešno delovanje na mednarodnih trgih. Skupaj s švedskim partnerjem že skoraj dve desetletji izvajajo program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki sodi med najuspešnejše izobraževalne programe za izvoz v EU. Program, ki udeležencem omogoča celovit vpogled v strateško vodenje izvoznih aktivnosti, je nedavno zaključila že 18. generacija, kmalu pa bo možen vpis v novo generacijo izobraževanja.

V Sloveniji že več kot 250 izvoznih menedžerjev

SPIRIT Slovenija program izvaja v sodelovanju s fundacijo ITM Worldwide in Swedish Trade Council od leta 2006. V tem času ga je uspešno zaključilo že več kot 250 izvoznih menedžerjev malih in srednje velikih slovenskih podjetij. Zadovoljstvo udeležencev ostaja visoko, podjetja pa po udeležbi praviloma izboljšajo rezultate na tujih trgih. V obdobju treh do petih let po izobraževanju se jim prihodki iz izvoza v povprečju povečajo za približno 40 odstotkov, nekaterim celo za več kot dvakrat.

Praktična naravnanost izobraževanja

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ združuje akademska znanja in praktične vsebine. Njegova ključna prednost je izrazita praktična usmerjenost, ki podjetja spodbuja k razmisleku in natančnemu načrtovanju izvoznih aktivnosti, s čimer se izognejo nepotrebnim stroškom in napakam. Ker se številna podjetja na tuje trge še vedno podajajo nepremišljeno, je cilj programa zagotoviti znanje, ki podjetjem prihrani čas in zmanjša tveganje napačnih odločitev. »Veseli nas, da vse več podjetij prepoznava pomen vlaganja v znanje in kompetence zaposlenih, saj s tem gradijo trdnejše temelje za stabilen nastop na tujih trgih,« poudarja Tamara Zajec Balažič, direktorica SPIRIT Slovenija.

FOTO: Spirit Slovenija

Komu je program namenjen?

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku, delno v Ljubljani in delno v tujini, vodijo pa ga priznani mednarodni predavatelji in strokovnjaki. Namenjeno je izvoznim menedžerjem, mlajšim od 40 let, ter zaposlenim v izvoznih oddelkih mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki želijo poglobiti svoje znanje na področju mednarodnega poslovanja in aktivno prispevati k širitvi podjetja na tuje trge.

#6*{GO} Ljubljana, Odiseja.~Zaključni dogodek programa ITM 2025 v organizaciji gospodarskega ministrstva in Spirita s podelitvijo diplom in razglasitvijo ITM izvoznika leta. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Kaj udeleženci pridobijo

Program vključuje delavnice ‘Passport2Export’, na katerih udeleženci pripravijo izvozni načrt in prodajno predstavitev podjetja, ter seminarje s področij mednarodnega trženja, medkulturnega poslovanja, upravljanja sprememb, mednarodnih tržnih raziskav ter prodajnih in pogajalskih veščin. Udeleženci pridobijo aktualna znanja in informacije o trendih v mednarodni trgovini, mednarodna poznanstva ter individualno podporo mednarodnih svetovalcev pri pripravi konkretnega izvoznega načrta. Pomemben del programa je tudi mreženje med slovenskimi udeleženci, ki pogosto vodi v dolgoročno sodelovanje.

Končni rezultat je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki preveri strategijo podjetja in je trdna podlaga za premišljen vstop na tuje trge. Udeleženci prejmejo diplomo, ki jo priznava organizacija IATTO.

Uspešna 18. generacija slušateljev

Pred kratkim je program uspešno zaključila že osemnajsta generacija udeležencev. Na dogodku je bil spet podeljen naziv ITM izvoznik leta 2025, ki ga je prejelo podjetje Sportradar, d. o. o. Nagrada ITM izvoznik leta je bila podeljena že dvanajstič, prejemniki preteklih let pa so med drugim Adria Dom, Xlab, Metra inženiring, Strip's, Špica International, Geneplanet, Seltron, Eurotronik Kranj, Termo Shop, Dewesoft in Nektar Natura.

#6*{GO} Ljubljana, Odiseja.~Zaključni dogodek programa ITM 2025 v organizaciji gospodarskega ministrstva in Spirita s podelitvijo diplom in razglasitvijo ITM izvoznika leta. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Kmalu vpis v generacijo 2026

SPIRIT Slovenija v letu 2026 začenja novo generacijo izobraževanja ITM. Prijave oziroma oddaja interesa bodo kmalu na voljo na spletni strani izvoznookno.si, 4. 12. 2025 pa bo organiziran tudi predstavitveni webinar za vse, ki razmišljajo o vključitvi v ITM.

Več informacij o programu: https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/izobrazevanje/vodenje-izvoznega-poslovnja-itm/

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija