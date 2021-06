"Pravi voditelj je široko razgledan človek"

Doktorica Danica Purg, ustanoviteljica in predsednica IEDC - Poslovne šole Bled, je gospa, ki je nesporna pionirka na področju izobraževanja voditeljev skozi umetnost, ki jo mnogi kopirajo, vendar pri tem še nikomur ni uspelo ujeti podobe izvirnika.Je prejemnica številnih prestižnih mednarodnih nagrad, avtorica številnih strokovnih publikacij in člankov, objavljenih v najuglednejših edicijah sveta, in ženska, ki se bori za moč žensk in tistega voditeljstva, ki bi družbi prinesel blaginjo.V letošnjem letu IEDC - Poslovna šola Bled slavi 35. jubilej, ki ga bodo zaznamovali s Predsedniškim forumom 15. oktobra 2021.