Nakup pice je legitimiral bitcoin

22. maja 2010 je Laszlo Hanyecz zapisal svoje ime v zgodovino kriptovalut z nakupom dveh pic iz verige Papa John's. Za to transakcijo je uporabil bitcoin, s čimer je izvedel prvo dokumentirano komercialno transakcijo s to tedaj še eksperimentalno digitalno valuto.

Cena? Vrtoglavih 10.000 bitcoinov, ki so bili takrat vredni približno 41 ameriških dolarjev. Danes bi ta količina bitcoinov predstavljala bogastvo, vredno več sto milijonov dolarjev.

Nakup Laszla Hanyecza ni ostal le zanimiva anekdota iz zgodnjih dni bitcoina, temveč je postal kultni dogodek, ki ga kripto skupnost praznuje vsako leto kot Bitcoin Pizza Day. Ta dan simbolizira prelomnico, ko je bitcoin prešel iz ideje v praktično uporabo. Je praznik, ki slavi inovativnost in pogum, ki sta potrebna za sprejemanje novih tehnologij.

Dokazati pravo vrednost

V intervjuju za oddajo »60 Minutes« leta 2019 je Hanyecz pojasnil, da je želel dokazati, da ima bitcoin pravo vrednost, ki jo je mogoče uporabiti v vsakdanjem življenju. To je bil tudi njegov način, da prispeva k rasti in sprejetosti bitcoina.

Bitcoin Pizza Day se je razvil v letni dogodek, ki ga praznujejo po vsem svetu. Od tematskih zabav do promocijskih aktivnosti, ta dan združuje kripto skupnost in opominja na pomen bitcoina kot plačilnega sredstva in oblike vrednosti.

Pionirska transakcija Laszla Hanyecza je postavila temelje za razumevanje bitcoina kot sredstva za izmenjavo in hranjenje vrednosti. Čeprav je njegov nakup pic danes pogosto predmet šal o dragih picah, je njegov prispevek k razvoju bitcoina neprecenljiv. Bitcoin Pizza Day ostaja ključni mejnik na poti kriptovalut k globalni sprejetosti in uporabi.

Bitcoin Pizza Day je postal globalni fenomen, ki presega zgolj spomin na zgodovinski nakup. Binance, največja svetovna kripto borza, je to obletnico počastila z razdeljevanjem več kot 5000 pic kripto trgovalcem in navdušencem po vsem svetu.

Praznovanje, ki traja šest dni, se odvija v 20 državah in na petih celinah, vključuje pa tako picarske zabave kot promocijske aktivnosti z blagovno znamko Binance. Lokalne skupnosti so se pridružile s svojimi pobudami, od dostave pic do tematskih dogodkov, ki še dodatno poudarjajo povezanost kriptovalut z vsakdanjim življenjem.

Plačil je vse več

Vendar pa Bitcoin Pizza Day ni le priložnost za praznovanje, temveč tudi za opazovanje trenutnih trendov uporabe kriptovalut. Po poročilu podjetja Bitrefill so uporabniki v zadnjih 12 mesecih porabili več kot 135.000 ameriških dolarjev v kriptovalutah za nakupe pic. Bitcoin skupaj z omrežjem Lightning Network še vedno prevladuje s 23,8-odstotnim deležem, sledi mu Ethereum z 20,5-odstotnim deležem. Analiza nakupov razkriva, da se kriptovalute vse pogosteje uporabljajo kot sredstvo plačila tudi v gostinski industriji.

Bitcoin ohranja vodilno vlogo med kriptovalutami, a še zdaleč ni sam. Foto Dado Ruvić/Reuters

V Združenih državah Amerike je Kalifornija vodilna po številu transakcij za nakup pic s kriptovalutami, sledijo ji Teksas, Florida, New York in Washington. Ta statistika kaže na rastočo sprejetost kriptovalut med potrošniki in njihovo željo po uporabi digitalnih sredstev v vsakdanjem življenju.

Praznovanje Bitcoin Pizza Day in spreminjajoča se narava transakcij s kriptovalutami odražata dinamičen razvoj digitalne ekonomije. Kriptovalute postajajo vse bolj uveljavljena oblika plačila, ki presega investicijske meje in se vse pogosteje uporablja za nakup blaga in storitev. To praznovanje in sprejetost kriptovalut kažeta na to, da je kripto ekonomija vse bolj integrirana v vsakdanje življenje in nakazujeta prihodnost, v kateri bodo digitalna sredstva postala standardna plačilna možnost.

