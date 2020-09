FOTO:(Pre)selitev proizvodnje med državami bi lahko vplivala na četrtino izvoza

Od leta 2000 se je vrednost polizdelkov, s katerimi trgujejo po svetu, potrojila na več kot 10 bilijonov dolarjev na leto. Podjetja, ki so uspešno uvedla vitki, globalni model proizvodnje, so znižala raven zalog in skrajšala dobavne roke.Vendar so te odločitve večkrat zanemarile tveganja, ki se danes vračajo v poslovno okolje. Zapletene dobavne mreže so bile zasnovane zaradi povečanja učinkovitosti, znižanja stroškov in bližine trgov, ne nujno zaradi preglednosti ali odpornosti na zunanje šoke. Danes lahko izvozno povezana podjetja pričakujejo, da se bodo motnje v dobavni verigi, ki trajajo en mesec ali več, zgodile ...