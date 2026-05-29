Preboji pri razvoju baterij bi kmalu lahko prinesli izboljšave

Polprevodniške celice bi bile hitrejše in varnejše od litij-ionskih baterij.

Tako kot stagnira prvak, ki predolgo ostane na vrhu, stagnira tudi litij-ionska baterija. V zadnjih desetletjih, ko je bila tovrstna baterija glavna izbira za vse od pametnih telefonov do električnih avtomobilov in brezpilotnih letalnikov, so njeno zasnovo neštetokrat prilagodili, da bi izboljšali energijsko gostoto in zmogljivost. Toda nekateri znanstveniki menijo, da bodo te izboljšave kmalu dosegle svoje meje. Tudi najboljši modeli imajo težave: hitro se izpraznijo v mrazu, hitro izgubljajo kapaciteto ali pa so – kot pri gospodinjskih napravah – nagnjene k spontanemu vžigu. Hkrati povpraševanje po baterijah še nikoli ni bilo večje. Pričakuje se, da bo od letos kar 30 odstotkov prodanih avtomobilov električnih vozil, katerih pogon je od njih odvisen. Lani so ameriška gospodinjstva in ...