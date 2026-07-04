Prebujenje skladov ETF na Ljubljanski borzi

Prihod slovenskega ponudnika ETF je močno povečal borzno trgovanje z indeksnimi skladi.

S prihodom slovenskega upravljavca se je, kot kaže, razživelo trgovanje z indeksnimi skladi tudi na Ljubljanski borzi. Prva dva dni trgovanja z indeksnim skladom Ilirike, ki sledi vrednosti indeksa Sbitop, je bilo z njim sklenjenih za 256 tisoč evrov poslov in včeraj je bil sklad med petimi najbolj trgovanimi vrednostnimi papirji. Bolj živahno je tudi trgovanje z drugimi skladi ETF, ki jih upravlja hrvaški Intercapital. Trije pomembni mejniki, ki vplivajo na povečano zanimanje za sklade ETF v Sloveniji, so uvedba individualnih naložbenih računov računov (INR), ki so zaživeli marca, maja je nato trgovanje prebudila kotacija sklada ETF na indeks Varšavske borze, kar je prvi primer kotacije indeksa večje evropske borze, ta teden pa je na borzi začel kotirati prvi ETF slovenskega ...