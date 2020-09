Pred bankami zahtevni časi, večje imajo boljše možnosti

Ljubljana – »Zdajšnja konsolidacija slovenskega bančnega prostora je zagotovo dobra stvar in je potrebna. Pri bankah govorimo o ekonomiji obsega in dosega, in oboje pride z velikostjo,« združitev NKBM in Abanke komentira ekonomist Egon Zakrajšek, ki službuje na baselski Banki za mednarodne poravnave (BIS).Živimo v času, ko se bančništvo v tradicionalnem pomenu besede bistveno spreminja. »Obrestne mere bodo na ničli ali celo negativne še zelo, zelo dolgo časa. To je velik problem, še posebej za manjše banke. Veliko tradicionalnega finančnega posredništva se počasi seli na tako imenovana fintech podjetja. Banke dobivajo ...