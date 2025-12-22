Rast najšibkejša po covidu: ali je slovensko gospodarstvo pripravljeno?

Banka Slovenije za letos napoveduje »relativno šibko« enoodstotno gospodarsko rast, ki se bo prihodnje leto okrepila na 2,2 odstotka.

Kaj pa menijo gospodarstveniki? Slovenska gospodarska rast bo letos najnižja po koronskem letu 2020, kar je posledica predvsem neugodnih gospodarskih gibanj v začetku leta zaradi trgovinskih negotovosti. V prihodnjih letih se bo rast postopoma krepila in bo znova višja kot v območju z evrom, napovedujejo v centralni banki. Prihodnje leto bodo h gospodarski rasti največ prispevale zasebna potrošnja, državna potrošnja in bruto investicije. Banka Slovenije (BS) v svoji napovedi še ni upoštevala predvidenih tisoč evrov minimalne plače, ki jo zagovarja minister za delo Luka Mesec. Tak znesek minimalne plače bi po besedah namestnika guvernerja Primoža Dolenca ...