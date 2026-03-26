    Pred poleti v Planici se povečajo nevarnosti zlorab

    Rig van den Broek, Mastercard: Trend pri kibernetskih grožnjah je zavajanje, ko napadalci prepričajo uporabnika, da sam izvede plačilo.
    Približno 80 odstotkov napadov temelji na osnovnih napakah – na primer na ponovni uporabi gesel, opozarja Rigo van den Broek. FOTO Mastercard
    Nejc Gole
    26. 3. 2026 | 16:49
    26. 3. 2026 | 16:50
    Mastercard kibernetske grožnje v Evropi spremlja iz svojega centra za kibernetsko odpornost v Waterlooju v bližini Bruslja, na kraju, kjer Napoleonova vojska ni pokazala dovolj »odpornosti« v bitki proti angleškim in pruskim četam. Kako odporni smo na kibernetske napadalce? O tem smo se pogovarjali z izvršnim podpredsednikom za rešitve na področju kibernetske varnosti v družbi Mastercard Rigom van den Broekom.

    Kako vse večje kibernetske grožnje vplivajo na zaupanje

    v digitalno plačevanje?

    Večino storilcev lahko razdelimo v tri skupine. Prva so kriminalne združbe z namenom kraje denarja, druga skupina so tisti s političnimi motivi, ki poskušajo destabilizirati družbo, tretja pa so posamezniki, pogosto iz spletnega okolja, ki poskušajo krasti podatke. Najbolj nas skrbita prvi dve skupini, saj merita predvsem na krajo denarja. Njihove taktike ostajajo enake. Spreminjajo in izboljšujejo pa se orodja za izvajanje napadov, da so ti učinkovitejši. Z umetno inteligenco razširijo svoje delovanje, dosežejo več ljudi ter prepoznajo ranljivosti, ki jih lahko izkoristijo za napade. Tako pridobijo večjo razsežnost in učinkovitost. Trend torej ni v tem, da bi se spreminjala sama narava kriminala, ampak orodja, s katerimi se ta izvaja. Storilci si prizadevajo za čim večjo učinkovitost, torej za čim višji donos glede na vložek. Zato so bolje zaščiteni sistemi, ki so posodobljeni in brez očitnih ranljivosti ter upoštevajo osnovne varnostne prakse, manj privlačne tarče.

    Mastercard spremlja tveganja za plačilni promet v Evropi iz svojega evropskega centra za kibernetsko odpornost v Belgiji. Fotografiji Mastercard

    Hkrati pa se – in to opažamo tudi v Sloveniji – povečuje tako imenovana goljufija s prevaro. To je taktika, pri kateri storilec posameznika zavede, da sam izvede plačilo. Na primer: prepriča vas, da nakažete denar za kolo, ki v resnici ne obstaja, ali vas zvabi v navidezno razmerje oziroma investicijo, pri čemer uporabi katerokoli zgodbo, ki vas pripravi do nakazila. Storilci uporabljajo umetno inteligenco in jezikovne modele, da ustvarijo bolj prepričljive tako imenovane phishing napade in bolj dovršene ponaredke videoposnetkov (ang. deepfake). To je pravzaprav najizrazitejši trend, ki ga vidimo, in od bank zahteva prilagoditev sistemov ter tehnologij, da se s tem lahko soočijo, saj žrtve šele po izvedenem plačilu ugotovijo, da so bile zavedene in želijo preklicati transakcijo.

    Mastercard uporablja umetno inteligenco za zaščito uporabnikov in lažje odkrivanje prevar. Kako bo Mastercard zaščitil uporabnike, ki bodo nakupovali prek UI-agenta?

    To velja za celotno področje kibernetske varnosti. Razmere presojamo skozi tri ravni. Prva raven so ukrepi za preprečevanje: kaj lahko naredimo, da se kibernetski kriminal sploh ne zgodi? Kako lahko pomagamo uporabnikom, da ne postanejo žrtve? Konec leta 2024 smo prevzeli eno vodilnih podjetij na področju obveščevalnih podatkov o kibernetskih grožnjah Recorded Future, ki analizira prevarante – ali lahko zaznamo tako imenovane romantične in investicijske prevare ter prevare pri spletnih trgovcih. Zanimalo nas je tudi, ali te informacije lahko vključimo v naše sisteme, da takšne dejavnosti lahko ustavimo, še preden povzročijo škodo.

    Druga raven je zaznavanje: Kako prepoznamo, da se napadi že dogajajo? V tej fazi lahko ugotovimo, da prihaja transakcija s kartice, za katero vemo, da je bila ukradena in ponujena na temnem spletu. Storilci pogosto najprej izvedejo testno transakcijo, da preverijo, ali kartica še deluje. To ni vedenje navadnega uporabnika in takšne poskuse blokiramo. Če zaznamo določen vzorec prevare v Peruju, poskrbimo, da enak vzorec ne deluje tudi v Sloveniji. Gre za globalni učni model na področju zaznavanja.

    Tretja raven pa je odziv. Če je kljub vsemu uporabnik oškodovan, imamo vzpostavljene mehanizme, kot je jamstvo za plačila, s katerim zaščitimo uporabnika in mu škodo povrnemo – razen v nekaterih jasno določenih izjemah. Te so redke in strogo opredeljene; če uporabnik ravna zelo neprevidno, lahko banka zahtevek zavrne. V splošnem pa kot plačilna shema zagotavljamo, da banke v večini primerov uporabniku izgubo povrnejo.

    Sistem temelji na več plasteh zaščite, ne na eni sami obrambi, kar storilcem otežuje razumevanje njegovega delovanja. Poleg tega se sistem nenehno spreminja in prilagaja, pri čemer ima umetna inteligenca ključno vlogo pri vzpostavljanju teh zaščitnih plasti. Pomembno je tudi, da zaščito izvajamo na globalni ravni. Vedenjski vzorci, ki so v Sloveniji običajni, niso nujno običajni v Dubaju. Če v Dubaju nekdo s kreditno kartico kupi ferrari, je to lahko razmeroma običajno. V Sloveniji pa bi takšno transakcijo verjetno obravnavali kot sumljivo oziroma potencialno goljufijo. Uporabljamo strojno učenje, ki omogoča, da so pravila za Slovenijo nekoliko drugačna kot za Francijo ali druge države. Obstajajo sicer skupni vzorci, vendar so pomembne tudi razlike glede na državo ter okoliščine, kot so prazniki, ko se vedenje uporabnikov spremeni. Zaradi te kompleksnosti storilci težko razumejo, kako sistem deluje. Poleg tega zaščito izvajamo tako mi kot tudi banke, kar pomeni dvojno obrambo.

    Kakšne so lahko razlike med kibernetskimi grožnjami za Slovenijo ali našo regijo ter preostalimi deli sveta?

    Grožnje v Sloveniji se v osnovi ne razlikujejo od tistih v Belgiji ali drugod. Razlika pa je v priložnostih, ki jih storilci izkoriščajo. Če je, na primer, v državi podaljšan konec tedna ali so prazniki, vedo, da je tik pred takšnim obdobjem primeren čas za napad. Orodja, ki jih uporabljajo, so povsod enaka, vendar jih prilagajajo lokalnim okoliščinam. V Sloveniji lahko, na primer, izkoristijo dogodke, kot so poleti v Planici, na katerih se zaradi povečane aktivnosti poveča tudi tveganje za zlorabe. V Mastercardu zato sistematično spremljamo večje dogodke. Ti so del naših modelov. Podobno je bilo ob olimpijskih igrah v Parizu – takšni globalni dogodki vzbudijo pozornost sveta, s tem pa tudi kibernetski kriminal. Ob izbruhu covida-19 so storilci hitro začeli napadati bolnišnice, ker so vedeli, da je verjetnost uspešnega izsiljevanja večja, s tem pa tudi donosnost napadov.

    V modelih upoštevamo tudi značilnosti lokalnega gospodarstva. Če se, na primer, v kraju, ki je sicer večino leta miren, zaradi dogodka, kot je svetovni pokal v Planici, nenadoma močno poveča število transakcij, to zaznamo kot odklon od običajnega vzorca. Takšna aktivnost bi lahko kazala na napad, vendar vemo, da so posledica konkretnega dogodka. Zato sistem temu primerno prilagodimo – razlikujemo med legitimno povečano aktivnostjo in morebitnimi zlorabami.

    Kakšno je zavedanje med uporabniki glede kibernetskih nevarnosti?

    Mastercard veliko vlaga v izobraževanje. Z bankami sodelujemo v kampanjah o varnosti, sam pogosto predavam o kibernetski varnosti različnim skupinam. Izobraževanje je ključno, saj ukrepi, ki jih od ljudi pričakujemo, niso zapleteni: uporabljajte močna gesla, ne uporabljajte istega gesla za več spletnih strani, znati je treba prepoznati phishing sporočila, preveriti pošiljatelja in oceniti, ali je zaupanja vreden. Večina ljudi ta pravila pozna, težava pa nastane v praksi, ko ljudje v naglici niso pozorni, kliknejo na sporočilo in postanejo žrtve prevare. Zato je izobraževanje učinkovito, vendar mora sistem zagotoviti dodatno zaščito, ko posameznik naredi napako. Drugi izziv je, da vseh ni mogoče doseči z izobraževanjem, denimo starejših. Čeprav izvajamo tudi usposabljanja za starejše, so ta praviloma osebna in ciljno usmerjena.

    Pomembno je tudi, da mediji pogosto izpostavljajo zelo napredne, tehnološko zahtevne oblike kibernetskega kriminala, ker so bolj novičarsko zanimive. V resnici pa približno 80 odstotkov napadov temelji na osnovnih napakah – na primer na ponovni uporabi gesel. Storilci pridobijo geslo na enem spletnem mestu in ga uporabijo drugje. Če gre za občutljive račune, kot je spletno bančništvo, so posledice lahko resne. Po drugi strani je bolj sofisticiranih napadov približno petina, ti so za storilce dražji in zato pogosteje usmerjeni v večja podjetja.

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Burja odkriva strehe, brez elektrike več tisoč uporabnikov

    Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji, Arso je namreč za danes meteorološko opozorilo zaradi vetra dvignil na najvišjo, rdečo stopnjo.
    26. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemški trgovec

    Tudi v Sloveniji priljubljeni Kik zapira 300 trgovin

    »Formula ‘odpremo pet novih trgovin in imamo petkrat več kupcev’ ni delovala stoodstotno,« je povedal direktor Christian Kümmel.
    25. 3. 2026 | 16:18
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posledice vojne

    Val podražitev je že dosegel Slovenijo

    Zaradi rasti cen energentov in prekinitev dobav z Bližnjega vzhoda se zvišujejo cene materialov in izdelkov, poročajo tudi o težavah v dobavnih verigah.
    Nejc Gole 26. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšni bodo novi izzivi slovenske industrije?

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trg kapitala

    Bo aktiviranje denarja, ki je zdaj v bačnih depozitih, le uspelo?

    Individualni naložbeni račun, ljudske obveznice in delnice Vzajemne spodbujajo prebivalstvo k prvim korakom na trgu kapitala.
    Milka Bizovičar 25. 3. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Kaj čaka Pogačarja na domačem EP? Trasa znana, cilj presenečenje

    Čeprav uradnega komentarja krovne kolesarske organizacije pri nas še ni, je evropska zveza potrdila štart in cilj EP v Sloveniji. Krog pisan na kožo Pogačarju.
    Nejc Grilc 26. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Novo mesto

    Spremenjena kolesarska ekipa v Novem mestu

    Po odhodu Adrie Mobil se je novomeško kolesarstvo znašlo pred ogromnim izzivom. Zdaj jih bo vodila nova predsednica, ki je stopila v velike čevlje.
    26. 3. 2026 | 16:51
    Preberite več
