Pred vlagatelji prihajajo številke drugega trimesečja

Ta teden, po finančnem koledarju predvidoma v sredo, bo rezultate prvega polletja objavila naša največja banka NLB. Tradicionalno bo objavi finančnega poročila naslednji dan sledila videokonferenca za mednarodne vlagatelje, na kateri bodo predstavniki NLB podrobneje obrazložili poslovanje v drugem trimesečju.Kot vemo, so to obdobje močno zaznamovali kriza zaradi koronavirusa, lockdown, zaprte poslovalnice in tako rekoč ustavljena domača ekonomija. V NLB so izjemoma slabili rezultate poslovanja že v prvem trimesečju, tako da veliko slabšega finančnega rezultata kot v obdobju od januarja do marca ni pričakovati. Bo pa rezultat ...