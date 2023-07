Pred zasedanjem ECB se evro krepi do dolarja

Evro se je v zadnjih tednih močno okrepil do ameriške valute in dosegel najvišjo raven po začetku ruske agresije v Ukrajini v lanskem februarju. Glavno gonilo obrestnih premikov so razlike v stopnjah inflacije na obeh straneh Atlantika, kar vpliva na različna pričakovanja finančnih trgov glede prihodnjega ravnanja centralnih bank v ZDA in v evrskem območju. Pričakovati je seveda, da bo ECB ukrepala bolj energično, kar krepi evro.

Američani imajo namreč zdaj znatno nižjo inflacijo kot Evropejci: junija se je letna rast cen življenjskih potrebščin v ZDA spustila tik pod mejo treh odstotkov, kar je najmanj v zadnjih dveh letih. Na drugi strani je konec prejšnjega meseca povprečna inflacija v državah z evrom znašala krepko več, 5,5 odstotka, pri nas pa je bila še nekaj višja, 6,9-odstotna.

evro dolar

Za evro je bilo v začetku tega meseca treba odšteti dobrih 1,08, zadnje dni pa že krepko nad 1,12 dolarja, pridobil je torej skoraj štiri odstotke. Evropska centralna banka ima prihodnjo monetarno sejo čez dober teden, 27. julija. Po pričakovanem scenariju bo naša denarna oblast svoje ključne obrestne mere prihodnji četrtek znova zvišala za 0,25 odstotne točke, vsaka drugačna odločitev bi bila precejšnje presenečenje.

Nedavno zvišanje inflacijskih napovedi v v državah z evrom za prihodnje leto nakazuje, da čakajo ECB na inflacijski fronti dodatni izzivi, ki zahtevajo dodatno obrestno ukrepanje, in da še ni pričakovati zaustavitve dvigov. Verjetnost, da bo ECB še nekajkrat letos podražila denar, sicer povečuje tudi trdovratna osnovna inflacija, ki v državah z evrom zdaj znaša 5,4 odstotka, le malenkost manj od rekordnih 5,7 odstotka v marcu. Ključna depozitna obrestna mera ECB zdaj znaša 3,5 odstotka, do konca leta pa bi se lahko zvišala na štiri odstotke. Pričakovanja višjih obrestnih mer vplivajo na vrednost evra, ki se zadnje čase krepi tudi v razmerju do švicarskega franka in britanskega funta.

Svoje obrestno zasedanje ima prihodnji torek in sredo tudi Federal Reserve, ki je sicer prejšnji mesec prvič po desetih zaporednih dvigih prekinila z jastrebovskim zviševanjem obrestnih mer. Tokrat naj bi sledil še dvig na raven med 5,25 do 5,5 odstotka, potem pa bi se po prevladujoči oceni analitikov lahko zviševanje obrestnih mer v ZDA za nekaj časa ustavilo. Ne glede na pozitivne premike pri nižanju inflacije trgi večinoma pričakujejo, da bo minilo nekaj četrtletij, preden bi se ameriške obrestne mere lahko začele zniževati.

Omeniti velja, da dolar ne izgublja vrednosti le v primerjavi z evrom: tudi tako imenovani dolarski indeks, ki meri tečaj ameriške valute v primerjavi s šestimi drugimi, je te dni najnižje po lanskem aprilu. Na slabitev vrednosti zelenega bankovca so se odzvali tudi svetovni trgi, kar je razumljivo, saj so cene surovin izražene v dolarjih. Cena unče zlata se je ta teden povzpela za tri odstotke, na 1960 dolarjev.