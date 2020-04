Preden bo bolje, bo najprej slabše

»Na obrat krivulje rasti evropske ekonomije lahko računamo šele v jeseni, okrevanje in vrnitev na že doseženo pa bo lahko trajalo tudi leto ali dve,« je ocenil Srečko Štefanič, predsednik družbe Melamin.»Krizo bomo poskušali preživeti predvsem s fokusiranjem na programe, ki so pomembni za delovanje držav EU in normalno življenje njihovih prebivalcev, to so proizvodi za lakarsko, papirno in živilsko industrija. Iščemo tudi priložnosti na področju zaščitnih sredstev, kjer je treba zagotoviti samopreskrbo tako na lokalni, regionalni in državni ravni kot na ravni EU. Naše hčerinsko podjetje SmartMelamine je namreč lahko ...