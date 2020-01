FOTO:Preden bo Hrvaška vstopila v schengen, je treba prenoviti mejne prehode

Stari mejni prehod Ormož v skoraj treh desetletjih, kolikor jih je dočakal, ni bil deležen večjih investicij. FOTO: Eva Milošič/Ptujinfo

Učinkovitost zahteva vlaganja

Slovenski policisti, zadnjih šest let poleg njih tudi hrvaški, so mejno kontrolo izvajali v neustreznem delovnem okolju. FOTO: Eva Milošič/Ptujinfo

Zakaj sploh še investirati v mejne prehode?

FOTO: Eva Milošič/Ptujinfo

Danes so slovesno odprli prenovljeno območje mednarodnega mejnega prehoda Ormož, ki deluje pod okriljem Postaje mejne policije Središče ob Dravi. Državna investicija je vredna okoli milijon evrov, prav toliko potnikov pa na ormoškem mejnem prehodu letno naštejejo.Stari mejni prehod Ormož v skoraj treh desetletjih, kolikor jih je dočakal, ni bil deležen večjih investicij. Slovenski policisti, zadnjih šest let poleg njih tudi hrvaški, so mejno kontrolo izvajali v neustreznem delovnem okolju. V dotrajanih objektih so zatočišče pogosto poiskale miši in podgane, tu in tam menda tudi kače - celo v električnih omaricah. Zastareli kontejnerji v očeh tujcev tudi niso bili ravno promocija slovenske države.Lani so se zato lotili celostne prenove; na novo so zasnovali objekte, prometne in obračalne površine, komunalne instalacijske naprave in priključke, poskrbeli pa so tudi za zunanjo ureditev. Prometni tok so iz mesta preusmerili na obvoznico, da bi domačinom tako omogočili prijetnejše in varnejše življenje. Nov objekt ponuja ločene prostore za slovenske in hrvaške policiste, dve kuhinji, sanitarije in prostor za razgovore. Vsa dela so bila v pol leta zaključena.Minister za javno upravoje dejal: »V vladi smo se dogovorili, da bomo okrepili nacionalno varnost, na področju notranje varnosti imamo za leti 2020 in 2021 rekorden proračun.«Opomnil je, daje število nelegalnih prehodov državne meje zadnja štiri leta v stalnem porastu: »Pričakujemo, da se bo tudi v tem letu število ilegalnih prehodov meje povečevalo. Na ministrstvu za notranje zadeve smo na to pripravljeni, preigravamo različne možnosti in variante. Spremljamo dogajanje na bližnjem vzhodu in v afriških državah.«16.000 nelegalnih migrantov, iz Slovenije vrnjenih na Hrvaško, po njegovih besedah priča o učinkovitosti slovenske policije: »Učinkovitost pa zahteva tudi vlaganja.«Minister za notranje zadeveje na otvoritveni slovesnosti napovedal krepitev delovanja mejne policije: »Vsi čakamo trenutek, ko mejni prehodi sploh ne bodo več potrebni. Dokler pa bodo potrebni, smo dolžni skrbeti za te objekte in jih imeti urejene.« Dodal je, da po prenovi kliče še kar nekaj objektov na slovenskih državnih mejah: »Najprej smo se lotili prometne ureditve Gruškovja in Obrežja kot zelo obremenjenih mejnih prehodov, da bomo omogočili večjo pretočnost.«Generalna direktorica policijeje poudarila, da mejni prehodi številnim potnikom predstavljajo prvi ali celo edini stik z našo državo: »V zadnjih letih pospešeno opremljamo slovensko policijo. Veseli smo, da policija ni več 'šparovc', iz katerega se je ves čas jemalo.«