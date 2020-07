Predor Golovec bo za promet predvidoma odprt sredi avgusta

Obnova zahodne cevi predora Golovec poteka po načrtih in bo predvidoma 17. avgusta odprta za promet, je na ogledu gradbišča dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. »Zadovoljni smo, da dela potekajo v skladu s terminskim planom in bodo končana znotraj pogodbenega roka. Predvsem me veseli, da v času obnove predora Golovec ni prihajalo do večjih zastojev na ljubljanski obvoznici,« pa je dejal predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak.Dela potekajo tudi ponoči. Na ministrstvu pričakujemo, da se bodo tako izvajala tudi ostala dela, je poudaril Vrtovec: »Zasledujemo cilj, da bi lahko čim več del opravili v nočnem času, ...