Predsedniku se je želja izpolnila

Lani je korejski predsednik Li Dže Mjung izrazil željo, da bi korejski borzni indeks KOSPI presegel mejo 5000 indeksnih točk. Na zadnji trgovalni dan v januarju letos se mu je ta želja tudi izpolnila.

Samo v letošnjem letu je korejski borzni indeks zrasel za skoraj 24 odstotkov, merjeno v domači valuti, medtem ko je v evrih donos nekoliko nižji, in sicer 22,2 odstotka. V lanskem letu je bil donos borznega indeksa KOSPI, merjeno v evrih, 58,8 odstotka. K takšnim donosom so precej pripomogla podjetja, ki proizvajajo komponente, ki so potrebne za ustvarjanje umetne inteligence. Predvsem gre tu za spominske kartice, kjer sta največja proizvajalca SK Hynix ter Samsung Electronics. Prav ti delnici sta letos doživeli najvišjo rast tečajev. Delnice SK Hynixa so v januarju, merjeno v evrih, pridobile 36,7 odstotka vrednosti, medtem ko z 31,7-odstotnim donosom niso bistveno zaostajale delnice Samsung Electronicsa. Obe podjetji proizvajata širokopasovne spominske kartice, ki se uporabljajo pri najzahtevnejših računalniških operacijah, predvsem tistih, povezanih z ustvarjanjem umetne inteligence. Na svetu je samo še en proizvajalec tovrstnih spominskih kartic, medtem ko je povpraševanje po njih trenutno veliko.

V prejšnjem mesecu pa niso rasle samo delnice podjetij, povezanih z umetno inteligenco, pač pa tudi nekatere druge. Avtomobilski gigant Hyundai Motor prihodnosti ne vidi več samo v avtomobilih, pač pa tudi v robotiki. V lasti imajo ameriško podjetje Boston Robotics. Prvi cilj je, da svoje tovarne opremijo z roboti. Z razvojem umetne inteligence se ponuja možnost dodatnega razvoja v robotiki, saj bi lahko bili v prihodnosti roboti sposobni učenja, podobno kot zdaj aplikacije za umetno inteligenco. Delnice Hyundai Motor so v januarju poskočile za 65,8 odstotka.

Seveda to niso edini aduti korejskega gospodarstva. Ena njihovih pomembnejših panog je ladjedelništvo. Glede na to, da se precej držav oborožuje, utegne biti tu kar nekaj projektov za korejska podjetja. Trg gleda predvsem naročila iz ZDA za ameriško vojsko. Pri umetni inteligenci niso pomembni le podatkovni centri in strežniki, pač pa tudi električna infrastruktura, ki jih oskrbuje z energijo. Pri tem so ozko grlo predvsem proizvajalci transformatorjev, saj se je povpraševanje po njih precej povečalo. Tudi tu imajo Korejci svoje adute.

Predsednikova želja po višji vrednosti indeksa KOSPI je bila izrečena med kampanjo za izboljšanje korporativnega upravljanja v korejskih podjetjih. Največja korejska podjetja so namreč holdingi, v katerih so navzkrižno lastniško povezana hčerinska podjetja. Zaradi takšnih struktur nastajajo težave v korporativnem upravljanju, pri čemer so velikokrat na slabšem mali delničarji. Delnice na korejskem trgu so zato vrednotene z diskontom na delnice na podobnih trgih, kjer je korporativno upravljanje bolj ugodno za male delničarje. Država poskuša spodbuditi spremembe v korporativnem upravljanju, s čimer bi se ta diskont na korejske delnice zaprl. To bi pomenilo kratkoročno višje donose ter dolgoročno boljšo zaščito malih delničarjev.