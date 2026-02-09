  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Predsedniku se je želja izpolnila

    Največja korejska podjetja so holdingi, v katerih so navzkrižno lastniško povezana hčerinska podjetja.
    Sistem korejskega korporativnega upravljanja je specifičen. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Galerija
    Sistem korejskega korporativnega upravljanja je specifičen. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Matjaž Dlesk, Triglav Investments
    9. 2. 2026 | 07:00
    3:57
    A+A-

    Lani je korejski predsednik Li Dže Mjung izrazil željo, da bi korejski borzni indeks KOSPI presegel mejo 5000 indeksnih točk. Na zadnji trgovalni dan v januarju letos se mu je ta želja tudi izpolnila.

    Samo v letošnjem letu je korejski borzni indeks zrasel za skoraj 24 odstotkov, merjeno v domači valuti, medtem ko je v evrih donos nekoliko nižji, in sicer 22,2 odstotka. V lanskem letu je bil donos borznega indeksa KOSPI, merjeno v evrih, 58,8 odstotka. K takšnim donosom so precej pripomogla podjetja, ki proizvajajo komponente, ki so potrebne za ustvarjanje umetne inteligence. Predvsem gre tu za spominske kartice, kjer sta največja proizvajalca SK Hynix ter Samsung Electronics. Prav ti delnici sta letos doživeli najvišjo rast tečajev. Delnice SK Hynixa so v januarju, merjeno v evrih, pridobile 36,7 odstotka vrednosti, medtem ko z 31,7-odstotnim donosom niso bistveno zaostajale delnice Samsung Electronicsa. Obe podjetji proizvajata širokopasovne spominske kartice, ki se uporabljajo pri najzahtevnejših računalniških operacijah, predvsem tistih, povezanih z ustvarjanjem umetne inteligence. Na svetu je samo še en proizvajalec tovrstnih spominskih kartic, medtem ko je povpraševanje po njih trenutno veliko.

    V prejšnjem mesecu pa niso rasle samo delnice podjetij, povezanih z umetno inteligenco, pač pa tudi nekatere druge. Avtomobilski gigant Hyundai Motor prihodnosti ne vidi več samo v avtomobilih, pač pa tudi v robotiki. V lasti imajo ameriško podjetje Boston Robotics. Prvi cilj je, da svoje tovarne opremijo z roboti. Z razvojem umetne inteligence se ponuja možnost dodatnega razvoja v robotiki, saj bi lahko bili v prihodnosti roboti sposobni učenja, podobno kot zdaj aplikacije za umetno inteligenco. Delnice Hyundai Motor so v januarju poskočile za 65,8 odstotka.

    Seveda to niso edini aduti korejskega gospodarstva. Ena njihovih pomembnejših panog je ladjedelništvo. Glede na to, da se precej držav oborožuje, utegne biti tu kar nekaj projektov za korejska podjetja. Trg gleda predvsem naročila iz ZDA za ameriško vojsko. Pri umetni inteligenci niso pomembni le podatkovni centri in strežniki, pač pa tudi električna infrastruktura, ki jih oskrbuje z energijo. Pri tem so ozko grlo predvsem proizvajalci transformatorjev, saj se je povpraševanje po njih precej povečalo. Tudi tu imajo Korejci svoje adute.

    Predsednikova želja po višji vrednosti indeksa KOSPI je bila izrečena med kampanjo za izboljšanje korporativnega upravljanja v korejskih podjetjih. Največja korejska podjetja so namreč holdingi, v katerih so navzkrižno lastniško povezana hčerinska podjetja. Zaradi takšnih struktur nastajajo težave v korporativnem upravljanju, pri čemer so velikokrat na slabšem mali delničarji. Delnice na korejskem trgu so zato vrednotene z diskontom na delnice na podobnih trgih, kjer je korporativno upravljanje bolj ugodno za male delničarje. Država poskuša spodbuditi spremembe v korporativnem upravljanju, s čimer bi se ta diskont na korejske delnice zaprl. To bi pomenilo kratkoročno višje donose ter dolgoročno boljšo zaščito malih delničarjev.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Vzpon Kitajske

    Čeprav makroekonomske težave še vedno niso del preteklosti, delniški trg raste.
    6. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Surovine

    Volatilnost cene bakra

    V dveh dneh je baker izgubil 9,7 odstotka vrednosti, zaradi depreciacije ameriškega dolarja pa je bila izguba, izražena v evrih, še večja.
    26. 5. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Surovine

    Zlat sijaj zlata

    Lani je cena zlata precej zrasla, delno zaradi rasti cene zlata v ameriških dolarjih, delno pa zaradi depreciacije evra.
    26. 1. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Posel &amp; denardelniceborzna analiza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Razsodba

    Hongkonško sodišče medijskega mogotca Jimmyja Laia obsodilo na 20 let zapora

    Sodišče je 78-letnega Laia decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.
    9. 2. 2026 | 08:02
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, kam je izginila Kaj dogaja?

    Bralce tokrat zanima, kje je oddaja s Tilnom Artačem, zakaj so oddaje TV Koper-Capodistria nepodnaslovljene in kje so prenosi.
    9. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

    V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
    9. 2. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novi dokumenti

    Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

    Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
    9. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Super bowl

    Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

    V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
    9. 2. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

    V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
    9. 2. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novi dokumenti

    Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

    Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
    9. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Super bowl

    Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

    V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
    9. 2. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo