Predstavljajte si prihodnost s Helske People Care

Vsak človek si zasluži polno in vredno življenje

Vpogled v nemški trg

Izzivi po stabilnosti v trenutnem globalnem okolju



Na splošno je približno 17 % podjetij, večinoma iz proizvodnega sektorja blaga za vsakodnevno uporabo, zdravil, pa tudi za zagotavljanje in izvajanje zdravstvenih in negovalnih storitev, ki se bodo razvijala v tej krizi. HELSKE je eno izmed podjetij, ki si prizadeva za dosego tega cilja.

FOTO: Helske

FOTO: Helske

Nekaj o Helske

Kljub vsemu svet ne stoji ob strani, ampak se giblje v smeri, ki jo narekujejo sodobna podjetja, ki želijo naravo približati ljudem. Da bi omogočili boljše življenje vsem ljudem, tudi v poznem obdobju življenja. HELSKE PEOPLE CARE izboljšuje kakovost življenja starejših in jim pomaga ohraniti neodvisnost, samostojnost in vitalnost, saj jim ponuja širok spekter storitev, ko se spoprijemajo z različnimi dogodki in življenjskimi razmerami. Z namenskimi objekti in skrbno izbranimi lokacijami je HELSKE razvil edinstveno mrežo domov in storitev s primarnim poudarkom na rastočem trgu oskrbovanja starejših.Nemčija ima enega najstabilnejših sistemov financiranja dolgotrajne oskrbe v Evropi s trenutno 7 milijardami EUR presežka financiranja. To pomeni, da trg oskrbe starejših sofinancirajo nemška država in ustrezni upravičenci/uporabniki storitev. Zaradi tega subvencioniranega sistema so storitve oskrbe na domu bolj dostopne nemškim državljanom in glede na hitro staranje prebivalstva povpraševanje po domovih za ostarele narašča.Zaradi demografskih razmer v Nemčiji in v povezavi s finančno stabilnostjo se HELSKE PEOPLE CARE odziva na trende na nemškem trgu nepremičnin in oskrbo ljudi; od leta 2017 pa se je pridružil skupini nepremičninskih developerjev, ki oblikujejo in uresničujejo razvoj tega posebnega koncepta, ki se osredotoča na zagotavljanje storitev in zaščito izredno ogrožene skupine prebivalstva.Medtem ko se države po vsem svetu trudijo obvladati paniko, ki jo povzroča svetovna pandemija, poročila iz Nemčije kažejo na nekaj, kar kaže na dejstvo, da so se naložbe v ustanove za oskrbo starejših splačale. Nemčija ima kot četrta država z največ potrjenimi okužbami precej nižji odstotek umrlih v zaprtih primerih koronavirusa kot druge države.Ne glede na trenutne razmere v Nemčiji je tema zdravstvene in ambulante nege trenutno v trendu. Vse večje je povpraševanje po ambulantnih storitvah in glede na trenutne demografske razmere, napovedi in ukrepe vlade Helske ponuja storitve na zelo stabilnem segmentu trga storitev.• veliko povpraševanje po novih mobilnih objektih• večje povpraševanje po storitvah ambulantne oskrbe• 90-odstotno pokritje prihodkov nemške vlade• večje povpraševanje po zdravstvenih delavcih, s čimer bi omejili osebne stikeMednarodno delujemo na področju zdravstva, gradbeništva in industrijskega sektorja. HELSKE ima dve glavni dejavnosti, HELSKE ENERGY SAVE in HELSKE PEOPLE CARE Osredotočeni smo na združevanje človeka in narave, ohranjanje okolja in varovanje naših virov. Glavni cilj je zagotoviti trajnostne življenjske rešitve za skupnosti, v katerih delujemo, s pomočjo objektov za oskrbo ljudi in okolju prijaznih gradbenih izdelkov.