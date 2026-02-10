Prehitimo lahko trende, a le s sodelovanjem

Prenovljena razdelilno transformatorska postaja (RTP) Primskovo v Kranju in dodana transformatorska postaja za prihodnji polnilni park za avtobuse, tovorna vozila in druga električna vozila, nista pomembni le za Kranj, temveč za celotno regijo in Evropsko unijo. RTP Primskovo in polnilnice bodo bližje avtocesti z napovedanim novim izvozom Kranj sever, zato se bodo na visokozmogljivi polnilnici polnila tudi tranzitna vozila.

Na Primskovem so zamenjali veliko in zastarelo zračno stikališče z sodobno RTP v stavbi. Kot je povedal Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, ta RTP napaja 17.000 odjemalcev in tudi letališče Jožeta Pučnika. Polnilnica pa bo lahko polnila avtobuse, komunalna vozila in vozila prebivalcev. RTP je stala 13,3 milijona evrov, a so zanjo v projektu Green switch dobili 5,35 nepovratnega evropskega denarja. »Ne bo težava priključiti polnilnice katerekoli moči,« je dejal Šmon.